அமராவதி: ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் வசிக்கும் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் தனிப்பட்ட மருத்துவ ஆலோசனை வழங்கும் வகையில், ‘செயற்கை நுண்ணறிவு மருத்துவர்’ என்ற திட்டத்தை அம்மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு முன்னெடுத்துள்ளார். பில் கேட்ஸ் அறக்கட்டளையுடன் இணைந்து இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
ஆந்திராவில் தற்போது தெலுங்கு தேசம், பா.ஜ.க கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. முதலமைச்சராக சந்திரபாபு நாயுடுவும் துணை முதலமைச்சராக பவன் கல்யாணும் உள்ளனர். இந்நிலையில், தொழில்நுட்ப உதவியுடன் மக்கள் நலனை மேம்படுத்த இத்திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்திற்காக, பில் கேட்ஸ் அறக்கட்டளையுடன் இணைந்து ஒரு சிறப்பான செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரி உருவாக்கப்பட உள்ளது. மக்களின் உடல்நலம் சார்ந்த தரவுகள் மின்னணு மயமாக்கப்பட்டு, திறன்பேசிகள் வாயிலாக மருத்துவ ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்.
இந்தத் தொழில்நுட்பம் ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் தேவையான உணவு முறை, நோய்த் தடுப்பு நடவடிக்கைகள், மருத்துவமனை சார்ந்த வழிகாட்டுதல்களை வழங்கும்.
கிராமப்புறங்களில் உலகத்தரம் வாய்ந்த மருத்துவ வசதிகளைக் கொண்டு சேர்ப்பதே இத்திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கமாகும்.
ஒவ்வொருவரின் உடல்நலத்தையும் தனிப்பட்ட முறையில் கண்காணித்து, வருங்காலங்களில் நோயற்ற வாழ்வை உறுதி செய்வதே இதன் இலக்கு.
இத்திட்டம் குறித்து விரிவாக ஆலோசனை நடத்துவதற்காக, பில் கேட்ஸ் திங்கட்கிழமை (டிசம்பர் 16) ஆந்திரப் பிரதேசம் வந்துள்ளார். இந்தச் சந்திப்பில் இத்திட்டத்திற்கான முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எதிர்காலத் தொழில்நுட்பமான செயற்கை நுண்ணறிவை, மக்கள் நலனுக்காகப் பயன்படுத்தும் முதலமைச்சரின் முயற்சிக்கு சமூக வலைத்தளங்களில் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.
ஆனால், இத்திட்டத்தை நடைமுறையில் வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்த முடியுமா என்ற கேள்வியையும் இத்தகைய தொழில்நுட்பம், சிறிய அளவில் மருத்துவம் பார்க்கும் மருத்துவர்கள், சிறிய மருத்துவமனைகளின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதிக்குமோ என்ற அச்சத்தையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
மொத்தத்தில், இத்திட்டம் ஆந்திர மாநில சுகாதாரத் துறையில் ஒரு முன்னோடி முயற்சியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.