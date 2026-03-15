Home
quick-news-icon

நொய்டாவில் ஆசியாவின் மிகப்பெரிய அனைத்துலக விமான நிலையம்

நொய்டாவில் ஆசியாவின் மிகப்பெரிய அனைத்துலக விமான நிலையம்

1 mins read
நொய்​டா​வின் ஜேவரில் அனைத்துலக விமான நிலை​யம் அமையும் பகு​தி, இந்​தி​யா​வின் உலகளா​விய தொழில்​துறை​யின் அடித்​தள​மாக மாறி வரு​கிறது.

புதுடெல்லி: டெல்லியின் புறநகர்ப் பகு​தி​யான நொய்​டா​வில், ஆசி​யா​விலேயே மிகப்​பெரிய​ அனைத்துலக விமான நிலை​யமாக ‘ஜேவரில்’ விமான நிலையம் அமைய இருக்கிறது.

இதற்கான ஒப்பந்தத்தை பிராங்க்​பர்ட் விமான நிலை​யத்​தைச் சுற்​றி​யுள்ள நகரங்​களின் தொழில் வளர்ச்சி அமைப்​பான ‘ரைன் மெயின் இன்​னவேஷன்’ அமைப்​பு, தமிழர்​களின், ஜெர்​மன் - இந்​தி​யன் வர்த்தகக் கூட்டணி (ஜிஐபிஏ) ஆகியவற்றுடன் உத்தரப் பிரதேச அரசு மேற்கொண்டுள்ளது.

இந்த ஒப்​பந்​தத்​தின்​படி சரக்கு விமானம், விநி​யோகச் சங்​கிலித் தீர்​வு​கள், இயந்​திரப் பொறி​யியல், விமான நிலைய தொழில்​நுட்​பம் ஆகிய​வற்​றிலும் கவனம் செலுத்​தப்பட உள்​ளது.

புதிய விமான நிலையம் ஐரோப்​பா​வின் நுழைவு வாயி​லாக விளங்​கும், இந்த விமான நிலையம் முழு​மை​யான செயல்​பாட்​டுக்கு வரும்போது ஆண்​டுக்கு ஏழு கோடி பயணி​களைக் கையாளும் திறன் கொண்​ட​தாக இருக்​கும்.

அத்துடன், விமான நிலை​யத்​தைச் சுற்றி தொழில்துறை, தளவாடங்​களை மைய​மாகக்கொண்ட மையங்களும் உரு​வாக்​கப்​படும்.

விமான நிலையம், தொழில்துறை மையங்களை பிராங்க்​பர்ட் விமான நிலையத்துடனும் அதன் தொழில்​துறை மையங்​களுடனும் ஒருங்​கிணைப்​பதை இத்​திட்​டம் நோக்​க​மாகக் கொண்​டுள்​ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்
இந்தியாபுதுடெல்லிவிமான நிலையம்நொய்டாவிமானப் போக்குவரத்து

