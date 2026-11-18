புதுடெல்லி: ஹோர்முஸ் நீரிணையில் 24 இந்திய மாலுமிகளுடன் சென்ற எல்பிஜி கப்பல் மீது நடத்தப்பட்ட ஏவுகணைத் தாக்குதலில் இரண்டு மாலுமிகள் காயமடைந்தனர். மேலும், ஒரு மாலுமியைக் காணவில்லை.
“திங்கட்கிழமை (நவம்பர் 16) ஹோர்முஸ் நீரிணையில் பனாமா நாட்டுக் கொடியுடன் பயணித்த ‘எம்டிதாரா கேஸ்’ என்ற எல்பிஜி கப்பல் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இதில், இரு இந்திய மாலுமிகள் காயமடைந்தனர். அவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்,” என்று மத்திய வெளியுறவு அமைச்சு வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
“கப்பலில் இருந்த 21 மாலுமிகள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு கசாப் கடற்கரைப் பகுதிக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளனர். மேலும், ஒரு இந்திய மாலுமியைக் காணவில்லை,” என்று அதிகாரிகள் கூறினர்.
ஓமானில் உள்ள இந்தியத் தூதரகம், அந்நாட்டு அதிகாரிகளுடன் இணைந்து மாயமான மாலுமியைத் தேடும் மீட்புப் பணிகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது.
மீட்புப் பணிகளில் உரிய நேரத்தில் உதவிகளையும், ஆதரவையும் வழங்கிய ஓமான் அரசுக்கு இந்தியா நன்றி தெரிவித்தது.
“மத்திய கிழக்கு வட்டாரத்தில் கப்பல்கள் தொடர்ந்து தாக்கப்படுவது கவலை அளிக்கிறது. இது அனைத்துலக கடல் வழிகளில் பயணம் செய்யும் பொதுமக்கள், மாலுமிகளின் பாதுகாப்புக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக உள்ளது,” என்று மத்திய வெளியுறவு அமைச்சு குறிப்பிட்டது.
“வணிகக் கப்பல்கள் மற்றும் பொது உள்கட்டமைப்புகள் மீதான தாக்குதல்கள் உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும். அனைத்துலகச் சட்டங்களுக்கு இணங்க, அனைத்துலகக் கடல் வழிகளில் தடையற்ற கப்பல் போக்குவரத்தும் வர்த்தகமும் விரைவில் மீட்டெடுக்கப்பட வேண்டும்,” என்று அமைச்சு அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியது.