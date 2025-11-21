Home

உலகின் தலைசிறந்த 100 நகரங்கள் பட்டியலில் பெங்களூரு, மும்பை

உலகின் தலைசிறந்த நகரங்களின் பட்டியலில் 40வது இடம் பிடித்த மும்பை. - கோப்புப் படம்: ஊடகம்

புதுடெல்லி: கனடாவைச் சேர்ந்த அனைத்துலக ஆய்வு நிறுவனமான ‘ரெசோனன்ஸ் கன்​சல்​டன்சி’ ஆண்​டு​தோறும் உலகின் தலைசிறந்த நகரங்​களின் பட்​டியலை வெளி​யிட்டு வரு​கிறது.

அதன்​படி, இவ்வாண்டுக்கான உலகின் தலைசிறந்த நகரங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க 270 நகரங்​களை அந்நிறுவனம் ஆய்வு செய்தது.

கல்வி, கலாசா​ரம், சுகா​தாரம், போக்​கு​வரத்​து, பாது​காப்​பு, வேலை​வாய்ப்பு ஆகியவற்றின் கட்டமைப்பு உட்பட பல்​வேறு அம்​சங்​கள் ஆய்வு செய்​யப்​பட்​டன.

அதன் அடிப்​படை​யில் உலகின் தலைசிறந்த 100 நகரங்​களின் பட்​டியலை அண்​மை​யில் அந்நிறுவனம் வெளி​யிட்​டது.

அந்தப் பட்டியலில், இங்கிலாந்தின் தலைநகரான லண்​டன் முதலிடத்​தையும் அமெரிக்​கா​வின் நியூ​யார்க் நகரம் இரண்டாம் இடத்​தை​யும் பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸ் மூன்றாவது இடத்​தை​யும் சிங்கப்பூர் ஆறாவது இடத்தையும் பிடித்​தன.

அந்த வரிசையில் இந்​தி​யா​வின் கர்​நாடக மாநிலத் தலைநகர் பெங்​களூரு 29வது இடத்​தைப் பிடித்​தது.

அதனையடுத்து, மும்பை நகரம் 40வது இடத்​தை​யும் இந்​தியத் தலைநகர் புதுடெல்லி 54வது இடத்​தை​யும் தெலுங்​கானா தலைநகர் ஹைத​ரா​பாத் எட்டாவது இடத்​தையும் பெற்​றன.

