புதுடெல்லி: கனடாவைச் சேர்ந்த அனைத்துலக ஆய்வு நிறுவனமான ‘ரெசோனன்ஸ் கன்சல்டன்சி’ ஆண்டுதோறும் உலகின் தலைசிறந்த நகரங்களின் பட்டியலை வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இவ்வாண்டுக்கான உலகின் தலைசிறந்த நகரங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க 270 நகரங்களை அந்நிறுவனம் ஆய்வு செய்தது.
கல்வி, கலாசாரம், சுகாதாரம், போக்குவரத்து, பாதுகாப்பு, வேலைவாய்ப்பு ஆகியவற்றின் கட்டமைப்பு உட்பட பல்வேறு அம்சங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
அதன் அடிப்படையில் உலகின் தலைசிறந்த 100 நகரங்களின் பட்டியலை அண்மையில் அந்நிறுவனம் வெளியிட்டது.
அந்தப் பட்டியலில், இங்கிலாந்தின் தலைநகரான லண்டன் முதலிடத்தையும் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரம் இரண்டாம் இடத்தையும் பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸ் மூன்றாவது இடத்தையும் சிங்கப்பூர் ஆறாவது இடத்தையும் பிடித்தன.
அந்த வரிசையில் இந்தியாவின் கர்நாடக மாநிலத் தலைநகர் பெங்களூரு 29வது இடத்தைப் பிடித்தது.
அதனையடுத்து, மும்பை நகரம் 40வது இடத்தையும் இந்தியத் தலைநகர் புதுடெல்லி 54வது இடத்தையும் தெலுங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாத் எட்டாவது இடத்தையும் பெற்றன.