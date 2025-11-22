பெங்களூரு: ஏடிஎம் இயந்திரங்களில் நிரப்புவதற்காகப் பணத்தை எடுத்துச்சென்ற வாகனத்திலிருந்து ரூ.7.11 கோடி (S$1.035 மில்லியன்) கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் மூவர் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளதாக பெங்களூரு மாநகரக் காவல்துறை ஆணையர் சீமந்த் குமார் சிங் சனிக்கிழமை (நவம்பர் 22) தெரிவித்தார்.
காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர், ‘சிஎம்எஸ் இன்ஃபோ சிஸ்டம் லிமிடெட்’ நிறுவனத்தின் முன்னாள் ஊழியர் ஒருவர், பணம் நிரப்பும் வாகனத்தின் பொறுப்பாளர் ஆகியோரே அந்த மூவர்.
கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணத்திலிருந்து ரூ.5.76 கோடியை மீட்டுவிட்டதாகவும் திரு சிங் கூறினார்.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரிபோல் நடித்து, கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (நவம்பர் 18) பட்டப்பகலில் அவர்கள் அந்தக் கொள்ளைச் சம்பவத்தை அரங்கேற்றினர்.
மூன்று மாதங்களாக அவர்கள் இந்தக் கொள்ளைக்குத் திட்டமிட்டு வந்தனர் என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.
ஏடிஎம் பண வாகனம் செல்லும் வழியை அவர்கள் தொடர்ந்து நோட்டமிட்டதாகச் சொல்லப்படுகிறது. அத்துடன், காவல்துறை தங்களைக் கண்டுபிடிக்காமல் இருக்க அவர்கள் அடிக்கடி வாகனங்களையும் அவற்றின் பதிவெண் தகடுகளையும் மாற்றினர். மேலும், அவர்கள் கைப்பேசிகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்த்தனர்.
புலனாய்வாளர்களைக் குழப்புவதற்காக அவர்கள் பல்வேறு மொழிகளில் பேசிக்கொண்டதாகவும் கூறப்பட்டது.
இந்தக் கொள்ளைச் சம்பவத்தில் 6-8 பேருக்குத் தொடர்பிருக்கலாம் என்று காவல்துறை சந்தேகிக்கிறது.
தொடர்புடைய செய்திகள்
கொள்ளை தொடர்பில் கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கோவா ஆகிய மாநிலங்களில் 30க்கும் மேற்பட்டோர் விசாரிக்கப்பட்டனர்.
இதனிடையே, கொள்ளைக் கும்பலைப் பிடித்த பெங்களூரு காவல்துறைக் குழுவினர்க்கு ரூ.5 லட்சம் வெகுமதி அளிக்கப்படும் என்று ஆணையர் சிங் அறிவித்துள்ளார்.