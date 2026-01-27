பெங்களூர்: பெங்களூரில் நடந்த கிரிக்கெட் போட்டிக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட வன்முறை வாக்குவாதத்தில், தனது நண்பரின் ஓடும் காரில் இருந்து தொங்கியதாகக் கூறப்படும் 28 வயது நபர் உயிரிழந்ததாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
இருவரும் மது அருந்திய பிறகு தகராறு செய்ததாகக் கூறப்படும் வேளையில், பாதிக்கப்பட்டவர் காரின் கதவைப் பிடித்து நிறுத்த முயன்றபோது, காரை ஓட்டிய நண்பர் வேண்டுமென்றே வாகனத்தை ஒரு மரத்தில் மோதினார்.
கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நடந்த இந்தச் சம்பவம், வாகனத்திற்குள் உள்ள கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. பாதிக்கப்பட்டவர் ஹெப்பகோடியைச் சேர்ந்த பிரசாந்த் என்றும், காரை ஓட்டிய அவரது நண்பரான 27 வயது ரோஷன் ஹெக்டே, ஓர் ஆட்டோ நிறுவனத்தில் தகவல் தொழில்நுட்ப நிபுணராகப் பணியாற்றுகிறார் என்றும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டியில் தங்கள் அணி தோல்வியடைந்த பிறகு இந்தத் தகராறு தொடங்கியது என்றும் மைதானத்தைத் தாண்டி அது தொடர்ந்தது என்றும் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர். மாலையில் இருவரும் மது அருந்திவிட்டு ரோஷனின் காரில் சுற்றித் திரிந்தபோது வாக்குவாதம் மீண்டும் தொடர்ந்தது என்றும் அதிகாரிகள் கூறினர்.
பிரசாந்த் தனது காரில் செல்ல முயன்றபோது நிலைமை மிகவும் மோசமாக மாறியதாகக் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர். தனது நண்பரைக் கொல்லும் நோக்கத்துடன், பிரசாந்த் காருக்குள் செல்வதற்கு கதவருகே உள்ள கால் பதிக்கும் இடத்தில் நின்று கொண்டிருந்தபோது, ரோஷன் வாகனத்தை அதிவேகமாக ஓட்டினார்.
பின்னர் ரோஷன் வேண்டுமென்றே ஒரு மரத்தில் மோதினார்.
மோதலின் தாக்கத்தால், பிரசாந்தின் தலை மற்றும் மார்பில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. பிரசாந்தை மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே அவர் உயிரிழந்தார்.
ரோஷனும் பலத்த காயமடைந்து தற்போது ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
கொலை வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட உடனேயே, காவல்துறையினர் ரோஷனைக் கைது செய்து அவரது வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர்.