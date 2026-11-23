போபால்: உத்தரப் பிரதேசத்தில் நடைபெறவுள்ள தேர்தலை முன்னிட்டு, மகாராஷ்டிரம், மத்தியப் பிரதேசம், குஜராத், ஜார்க்கண்ட், டெல்லி, பீகார், சத்தீஸ்கர், ராஜஸ்தான் ஆகிய எட்டு மாநிலங்களிலிருந்து பாஜகவின் ‘மகிளா மோர்ச்சா’ (மகளிர் அணி) நிர்வாகிகள், தொண்டர்களை, ‘மகிளா விஸ்தாரக்’களாகப் (மகளிர் விரிவாக்கப் பணியாளர்கள்) பாஜக களமிறக்கியுள்ளது.
உத்தரப் பிரதேசத்தின் அனைத்து 403 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும், அடிமட்ட அளவில் மக்களைச் சென்றடையும் பணியின் ஒரு பகுதியாக, ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் தலா ஒருவர் வீதம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மத்தியப் பிரதேசத்திலிருந்து 40க்கும் மேற்பட்ட மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் இந்தப் பணிக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். லக்னோவை ஒட்டியுள்ள சீதாபூர் மாவட்டத்தில், ஒரு வாரம் நீடிக்கும் இந்தப் பணியின் முதற்கட்டமாக, மத்தியப் பிரதேசத்திலிருந்து மூவரும், ஜார்க்கண்டிலிருந்து ஐவரும் என மொத்தம் எட்டு மகளிர் விரிவாக்கப் பணியாளர்கள் நவம்பர் 20ஆம் தேதி முதல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவர்களில் நர்மதாபுரத்தைச் சேர்ந்த, மத்தியப் பிரதேச பாஜக மகளிர் அணியின் இணை அலுவலகச் செயலாளர் லலிதா பூர்வையாவும் அடங்குவார்.
“உத்தரப் பிரதேசத்தில் எங்கள் பணி, நவம்பர் 20ஆம் தேதி, மகளிர் அணியின் தேசியத் தலைவர் ரூப்குமாரி சௌத்ரி உரையாற்றிய ஒரு பயிற்சித் திட்டத்துடன் தொடங்கியது. இதில் நான் கற்றுக்கொண்ட மிகப்பெரிய பாடம் என்னவென்றால், நீங்கள் உங்கள் சொந்த ஊரில் ஒரு சிறந்த பேச்சாளராக இருக்கலாம், ஆனால் உத்தரப் பிரதேசத்தில், உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதியில் பணிபுரியும்போது, நீங்கள் ஒரு சிறந்த கேட்பவராகவும், செய்திகளைத் தெரிவிப்பவராகவும் இருக்க வேண்டும்,” என்று பூர்வையா தொலைபேசியில் கூறினார்.
பயிற்சிக்குப் பிறகு, அந்தப் பெண்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகள் முழுவதும் பரவி, மண்டல அளவிலான அலுவலகப் பொறுப்பாளர்கள் முதல் அடிமட்டத் தொண்டர்கள் வரை கட்சித் தொண்டர்களைச் சந்தித்து வருகின்றனர். முதல் கட்டமாக, வாக்காளர்களிடையே பிரசாரம் செய்வதை விட, அமைப்பு ரீதியான கருத்துகளைக் கேட்டுத் திரட்டுவதில் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
“நாங்கள் முதலில் கட்சித் தொண்டர்களுடன் தொடர்புகொள்கிறோம். இதைத் தொடர்ந்து வாக்காளர்களுடன் குறிப்பாகப் பெண்களிடம் அதிக முனைப்புடன் ஈடுபடுவோம். அரசாங்கத்தின் செயல்பாடுகள், அக்கறைக்குரிய பகுதிகள், சட்டமன்ற உறுப்பினரின் உண்மையான அறிக்கை அட்டை, 2022ல் பாஜக இழந்த தொகுதிகளில் மிகவும் பொருத்தமான வேட்பாளர் யார் என்பது குறித்து நாங்கள் கருத்து கேட்கிறோம்,” என்று மற்றொரு மகளிர் அணித் தலைவரான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் கூறினார்.