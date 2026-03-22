புதுடெல்லி: வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான சமையல் எரிவாயுக் கலன்கள் ஒதுக்கீட்டை 50 விழுக்காடு உயர்த்தி உள்ளது இந்திய அரசு.
இதையடுத்து உணவகங்கள், சமுதாய உணவுக் கூடங்களுக்கு எரிவாயுக் கலன்கள் இனி தாராளமாகக் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மத்திய கிழக்கில் நீடித்து வரும் போர் காரணமாக இந்தியாவில் பெட்ரோல், சமையல் எரிவாயு விநியோகம் அண்மையில் பாதிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான எரிவாயுக் கலன்கள் போதிய அளவில் கிடைக்காததால் உணவகங்கள் செயல்படாத நிலை ஏற்பட்டது.
சென்னை, பெங்களூரு, மும்பை போன்ற பெருநகரங்களில் 15% முதல் 30% உணவகங்கள் மூடப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியான வண்ணம் இருந்தன.
வீட்டுப் பயன்பாட்டுக்கான எரிவாயுக் கலன்களை விநியோகிக்க முன்னுரிமை அளிப்பதற்காக வர்த்தக கலன்கள் விநியோகத்துக்கு இந்திய அரசு கட்டுப்பாடு விதித்தது. இதனால் நிலைமை மேலும் மோசமடைந்தது.
பெருநகரங்களில் வசித்து வேலை பார்த்து வந்த வெளிமாநிலத்தவர்கள் உணவுக்கு அல்லாட வேண்டியிருந்தது. இந்நிலையில், எரிவாயுக் கலன்களுக்கான முன்திவு செய்வது குறைந்து, வீட்டு உபயோகக் கலன்கள் விநியோகம் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பியுள்ளது.
வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான எரிவாயுக் கலன்கள் விநியோகத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு மீண்டும் தொடங்கிய பின்பு, மாநிலங்களுக்குக் கூடுதலாக 10% ஒதுக்கீடு செய்யவும் குழாய் மூலம் எரிவாயு விநியோகம் செய்யும் திட்டத்தை விரைவுபடுத்தவும் மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கி உள்ளது.
பெருநகரங்களில் இயல்பு நிலை திரும்பி வரும் நிலையில், மாநிலங்களுக்குக் கூடுதலாக 20% ஒதுக்கீடு செய்ய மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
இதன்மூலம் வர்த்தக எரிவாயுக் கலன்களுக்கான ஒதுக்கீடு 50%ஆக உயர்ந்துள்ளது என்ற தகவல் உணவக உரிமையாளர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினருக்கு நிம்மதி அளித்துள்ளது.
அரசின் இந்த அறிவிப்பின் மூலம், இனி உணவு விடுதிகள், தொழிற்சாலை உணவுக்கூடங்கள், உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகள், சமுதாய உணவுக் கூடங்கள் ஆகியவற்றுக்கு எரிவாயுக் கலன்கள் தங்குத்தடையின்றிக் கிடைக்கும்.