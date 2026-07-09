Home
quick-news-icon

18 பெண்களின் உயிரைப் பறித்த நிறுவனத்துக்கு ‘சீல்’

18 பெண்களின் உயிரைப் பறித்த நிறுவனத்துக்கு ‘சீல்’

1 mins read
d03b95d8-473d-4c19-8650-e0a2db72229a
திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் உத்தரவின் பேரில் நிறுவனத்துக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டது. - படம்: தமிழ் இந்து திசை

திரு​வள்​ளூர்: சென்னை அருகே அமோனியா வாயுக் கசி​வால் 18 பேரின் உயி​ரிழப்​புக்குக் காரண​மான கன்​னிகைப்​பேர் கடலுணவு ஏற்றுமதி நிறு​வனத்​துக்​கு வரு​வாய்த் துறை அதி​காரி​கள் ‘சீல்’ வைத்துள்ளனர்.

திரு​வள்​ளூர் மாவட்​டம், பெரிய​பாளை​யம் அருகே கன்​னிகைப்​பேர் கிராமத்​தில் செயல்​பட்டு வந்த இறால் உள்​ளிட்ட கடலுணவுப் பொருள்களை பதப்​படுத்தி வெளி​நாடு​களுக்கு ஏற்​றுமதி செய்​துவந்த தனி​யார் நிறு​வனத்​தில் ஜூன் 21ஆம் தேதி அமோனியா வாயுக் கசிவு ஏற்​பட்​டது.

அந்த விபத்​தில் 83 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். அவர்களில் பெண் ஊழியர்கள் 18 பேர் உயிரிழந்தனர்.

இந்​நிலை​யில், விபத்து நடந்த தனி​யார் நிறு​வனத்​தில் சேமித்து வைக்​கப்​பட்​டிருந்த 400 டன் இறால் உள்​ளிட்ட கடல் உணவு​கள் வெவ்வேறு இடங்களில் உள்ள சேமிப்புக் கிடங்​கு​களுக்கு மாற்​றப்​பட்​டன.

அதனைத் தொடர்ந்​து, அந்த நிறு​வன வளாகத்திலிருந்து அமோனியா வாயுவை வெளியேற்றும் பணி ஜூலை 4ஆம் தேதி தொடங்கியது.

செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 7) வரை நீடித்த அந்தப் பணியில் தொழில்​நுட்ப நிபுணர்கள் ஈடுபட்டனர்.

அதன் பின்னர், நிறு​வனத்​தின் நிர்​வாக அலு​வல​கம், ஊழியர்​கள் தங்​குமிடம், உணவுப் பொருள்​களைப் பதப்​படுத்​தும் கூடம், அமோனியா வாயு சேமிப்புத் தொட்​டிகள் அடங்​கிய வளாகம் ஆகிய​வற்றுக்கு திருவள்ளூர் கோட்டாட்சியர் ரவிசந்திரன் தலைமையிலான வருவாய்த் துறையினர் ‘சீல்’ வைத்தனர்.

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் உத்தரவின் பேரில், காவல்துறை, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புத் துறையினர் முன்னிலையில் புதன்கிழமை (ஜூலை 8) அந்தப் பணி நடைபெற்றது.

குறிப்புச் சொற்கள்
வாயுக்கசிவுதிருவள்ளூர்மரணம்

தொடர்புடைய செய்திகள்