பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து தகுதியான வாக்காளர்களின் பெயர்களை முறைகேடாக நீக்க முயற்சி செய்பவர்கள் மீது சட்டப்படி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாநிலத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி உறுதியளித்துள்ளார்.
இதையடுத்து, முதல்வர் டி.கே.சிவகுமாரும் மாநில அமைச்சர்களும் தங்களது தொடர் போராட்டத்தைக் கைவிட்டனர்.
வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து பெயர்களை நீக்கப் பயன்படும் படிவங்களைப் போலி ஆவணங்களுடன் மொத்தமாகச் சமர்ப்பித்து, ஏறக்குறைய 45 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்களை நீக்க சதி நடப்பதாகக் காங்கிரஸ் கட்சி குற்றஞ்சாட்டி இருந்தது.
குறிப்பாக சிறுபான்மையினர், பிற்படுத்தப்பட்டோர், தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினரின் வாக்குகளைக் குறிவைத்து இந்தச் சதி நடைபெறுவதாக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் பகிரங்கமாகக் குற்றஞ்சாட்டினார்.
இப்பிரச்சினை தொடர்பாக பெங்களூரில் உள்ள மாநிலத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி வி. அன்புகுமார் அலுவலகத்தில், முதல்வர் சிவகுமார், துணை முதல்வர் ஜி.பரமேஸ்வரா, அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் வியாழக்கிழமை (அக்டோபர் 1) மதியம் முதல் இரவு வரை தொடர் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தேர்தல் அதிகாரி சட்ட வல்லுநர்களுடன் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார். பின்னர் அனைத்து மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கும் உத்தரவு ஒன்றை அவர் பிறப்பித்தார்.
அதில், தவறான தகவல்களுடன் போலிப் படிவங்களை அளிப்பவர்கள் மீது உரிய விசாரணை நடத்தி, 1960ஆம் ஆண்டின் வாக்காளர் பதிவு விதிகளின் கீழ் சட்டபூர்வமாக வழக்குப் பதிவு செய்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த உறுதியான அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து போராட்டத்தைக் கைவிட்ட முதல்வர் சிவகுமார், ஜனநாயகத்தையும் குடிமக்களின் வாக்கு உரிமையையும் பாதுகாப்பதே காங்கிரஸ் கட்சியின் முதன்மைக் கடமை என்றார்.
இந்த முறைகேடு குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தப்பட்டு, குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படும் வரை எங்கள் போராட்டம் தொடரும் என்றும் செய்தியாளர்களிடம் அவர் தெரிவித்தார்.