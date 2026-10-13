Home
quick-news-icon
சந்தா
  • whatsapp-icon
  • facebook-icon
  • twitter-icon
  • instagram-icon
  • youtube-icon

தொடரும் எண்ணெய் விலை ஏற்றத்தால் ரூபாய் மதிப்பு மீட்சிக்குச் சோதனை

தொடரும் எண்ணெய் விலை ஏற்றத்தால் ரூபாய் மதிப்பு மீட்சிக்குச் சோதனை

கோப்புப் படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

13 Oct 2026 - 7:50 pm

1 mins read

பெங்களூரு: இந்திய ரூபாய் மதிப்பு சரிவதைத் தடுக்க அரசாங்கம் மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் தற்காலிக நிவாரணத்தை மட்டுமே வழங்க முடியும் என பொருளியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு தொடர்ந்து சரிந்து சென்றதைத் தடுக்க கடந்த வாரம் மத்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) சில நடவடிக்கைகளை அறிவித்தது.

பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்களின் அமெரிக்க டாலர் கொள்முதலை முறைப்படுத்துவதோடு அந்நியச் செலாவணி வர்த்தக விதிகளைக் கடுமையாக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் அவை.

இருப்பினும், கச்சா எண்ணெய் விலைகளின் தொடர் உயர்வும் மூலதன வெளியேற்றமும் ரூபாய் மதிப்பின் மீது தொடர்ந்து அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

அதனால், ரூபாய் மதிப்பு சரிவைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு நிரந்தரப் பலன் கிடைக்குமா என பொருளியல் ஆய்வாளர்கள் சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளனர்.

ரிசர்வ் வங்கி மேற்கொண்டிருக்கும் நடவடிக்கைகள் ரூபாயின் மதிப்பில் உடனடி ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தி, பின்னர் ஒரு நிலைக்கு வரும் என சிட்டி வங்கியின் பகுப்பாய்வாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

ஆயினும், ரூபாய் மதிப்பு குறுகிய காலத்தில் உயர்ந்தாலும், வரவுசெலவு சமநிலை மீதான அழுத்தங்களைக் குறைக்க அது பெரிய அளவில் உதவாது என்றும் அவர்கள் கூறினர்.

ரிசர்வ் வங்கி கடந்த வாரம் ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை 5.25 விழுக்காட்டிலிருந்து 5.50 விழுக்காட்டுக்கு உயர்த்தியது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
சிஜேபி நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்டு காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

டெல்லியில் தடையை மீறி போராட முயன்ற ‘சிஜேபி’ நிர்வாகிகள் கைது

13 Oct 2026 - 7:45 PM

‘என்இயு பேட்டரி மெட்டீரியல்ஸ்’ நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாகி பிரையன் ஓ.

லித்தியம் மறுசுழற்சி: சிங்கப்பூர் நிறுவனத்தின் புதிய முயற்சி

13 Oct 2026 - 4:19 PM

‘ப்ளூம்பெர்க்’ பொருளியல் மன்றத்தில் உரையாற்றிய அவர், 21ஆம் நூற்றாண்டில் அதிகாரத்தின் வரையறை முற்றிலும் மாறிவிட்டதாகக் குறிப்பிட்டார்.

பொருளியல் சவால்களுக்கு மத்தியில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி: மோடி பெருமிதம்

13 Oct 2026 - 7:49 PM

புகைமூட்டமான சூழல் நாட்பட்ட நோய்களின் தீவிரத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும் என்றும் மக்கள் உட்புறங்களில் ஒன்றுகூடுவதால் தொற்றுநோய்கள் பரவுவதற்கு வழிவகுக்கும் என்றும் மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

புகைமூட்டத்தால் மருந்தகம் செல்வோர் எண்ணிக்கை சற்று அதிகரிப்பு: அமைச்சு

13 Oct 2026 - 7:47 PM

அத்துடன், தனது நிதிக் கொள்கையை அந்த வங்கி இறுக்கமாக்கியது.

குறிப்புச் சொற்கள்
ரிசர்வ் வங்கிரூபாய்மதிப்பு

தொடர்புடைய செய்திகள்