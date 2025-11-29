பரேலி: உத்தரப் பிரதேசத்தில் பரோலில் தப்பிச் சென்ற கொலைக் கைதி 36 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் பரேலி பகுதியைச் சேர்ந்த பிரதீப்குமார் சக்சேனா என்பவர் தமது சகோதரர் சஞ்சீவ் என்பவரைக் கடந்த 1987ஆம் ஆண்டு கொலை செய்தார்.
அந்தச் சம்பவத்தில் அப்போது கைது செய்யப்பட்ட அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. சிறைத் தண்டனை அனுபவித்த பிரதீப்குமார், விண்ணப்பத்தின் பேரில் ஒரு நாள் பரோலில் விடுவிக்கப்பட்டார்.
ஆனால், பரோல் அனுமதிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் அவர் சிறைக்குத் திரும்பவில்லை. அதனால், காவல்துறையினர் அவரைத் தீவிரமாகத் தேடினர். ஆயினும், அதற்குப் பலன் கிடைக்கவில்லை.
ஆண்டுகள் உருண்டோடினாலும் பிரதீப்குமார் சிக்கவில்லை. இந்நிலையில், அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் அண்மையில் இந்த வழக்கில் உத்தரவு ஒன்றைப் பிறப்பித்தது. குற்றவாளியைக் கைது செய்ய காவல்துறையினருக்கு 14 கெடு விதித்தது உயர் நீதிமன்றம்.
அதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு சிறப்புப் படை அமைக்கப்பட்டு பிரதீப் குமார் தேடப்பட்டு வந்தார். அவரது மற்றொரு சகோதரர் சுரேஷ் பாபுவிடம் விசாரித்தபோது, மொரதாபாத்தில் வாகன ஓட்டுநராக பிரதீப்குமார் பணியாற்றுவதாகவும் மதம் மாறிவிட்டதாகவும் கூறினார்.
தீவிரத் தேடலுக்குப் பின்னர் 70 வயது அப்துல் கரீம் என்பவரைக் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். தாடியுடன் உருவத்தை மாற்றி இருந்த அவர்தான் குற்றவாளி பிரதீப்குமார் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
கடந்த 2002ஆம் ஆண்டு தாம் மதம் மாறி, பெயரையும் மாற்றிக்கொண்டதை காவல்துறையிடம் அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.