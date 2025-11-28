Home

புதுச்சேரியில் அதிர்ச்சி: பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள போலி மாத்திரைகள் பறிமுதல்

2 mins read
f13cb74a-5277-430a-8f93-743002608e25
8 கிடங்குகளில் போலி மாத்திரைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. - படம்: இந்திய ஊடகம்

புதுச்சேரி: இரண்டு நாள்களாக மேட்டுப்பாளையம் தொழிற்பேட்டையில் உள்ள 2 கிடங்குகளில் அதிரடி சோதனை நடத்திய சி.பி.சி.ஐ.டி. போலிசார் போலி மாத்திரைகள் தயாரிக்கப்படுவதைக் கண்டறிந்து சம்பந்தப்பட்டவர்களைக் கைது செய்தனர்.

டெல்லியைத் தலைமை இடமாகக்கொண்டு செயல்படும் ‘சன் பார்மசி’ என்ற பெயரில் புதுவையில் போலி மாத்திரைகள் தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனை செய்வதாக சி.பி.சி.ஐ.டி. காவல்துறைக்குப் புகார் வந்தது.

இதுதொடர்பாக சீர்காழியைச் சேர்ந்த ராணா (வயது 45), காரைக்குடியைச் சேர்ந்த மெய்யப்பன் (46) ஆகியோரை சி.பி.சி.ஐ.டி.போலிசார் கைது செய்தனர்.

அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தியதில் புதுச்சேரி மேட்டுப்பாளையம் தொழிற்பேட்டையில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ராஜா என்பவர் ரவிக்குமார் இண்டஸ்ட்ரிஸ் என்ற பெயரில் மருந்து தொழிற்சாலை நடத்தி வருவதும் புதுச்சேரியில் 10க்கும் மேற்பட்ட கிடங்குகளில் போலி மாத்திரைகளைப் பதுக்கி வைத்து இருப்பதும் தெரிய வந்தது.

அதனைத்தொடர்ந்து அந்த கிடங்குகளில் போலிஸ் டி.ஐ.ஜி.சத்தியசுந்தரம் தலைமையில் காவல்துறையினர் புதன்கிழமை சோதனை நடத்தினர். இதில் அங்கு அட்டைப்பெட்டிகளில் பதுக்கி வைத்திருந்த போலி மாத்திரைகளைப் பறிமுதல் செய்தனர்.

இதற்கிடையே டெல்லியிலும் ஆந்திராவிலும் போலி மாத்திரைகள் புழக்கத்தில் இருந்ததால் அந்த மாநிலக் காவல்துறையினரும் புதுச்சேரிக்கு வந்தனர்.

வெள்ளிக்கிழமை 2வது நாளாக மேட்டுப்பாளையம் தொழிற்பேட்டையில் உள்ள இரண்டு கிடங்குகளில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அப்போது அங்கு பதுக்கி வைத்திருந்த ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான மாத்திரைகளைப் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

இந்த சோதனையின்போது ஆந்திரா, டெல்லி காவல்துறையினரும் கிடங்குகளில் பதுக்கி வைத்திருந்த போலி மாத்திரைகளைப் பார்வையிட்டனர்.

தொடர்புடைய செய்திகள்
முதல்வர் பதவிக்கு அடுத்து வருவது யார் என்ற போட்டியில் டி.கே. சிவக்குமார், சித்தராமையா.

கர்நாடகாவில் தீவிர முதல்வர் போட்டி

டெல்லி இந்திரா காந்தி பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் இருந்து தோக்கியோவுக்குப் புறப்படத் தயாராகவிருந்த ஏர்இந்தியா விமானம் தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டது.

தோக்கியோ புறப்படவிருந்த ஏர்இந்தியா விமானத்தில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு

தொடர்ந்து போலி மாத்திரைகள் பற்றிய விவரங்களை புதுச்சேரி சி.பி.சி.ஐ.டி போலிசாரிடம் டெல்லி, ஆந்திர காவல்துறையினர் கேட்டறிந்தனர். ஏற்கெனவே கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ராணா, மெய்யப்பன் ஆகியோரை டெல்லிக்கு அழைத்துச் சென்று விசாரிக்க அவர்கள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில் மேலும் 8 கிடங்குகளில் போலி மாத்திரைகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக சி.பி.சி.ஐ.டி.காவல்துறைக்குக் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து காவல்துறையினர் வெள்ளிக்கிழமை முதல் அந்த கிடங்குகளில் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

குறிப்புச் சொற்கள்
இந்தியாதமிழ்நாடுகைது