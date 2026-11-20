புவனேஸ்வர்: வங்கக்கடலில் உருவான அக்வான் புயல், வடக்கு ஆந்திரப் பிரதேசம், தெற்கு ஒடிசா கடற்கரைகளைத் தாக்கியதுடன், மேற்கு வங்கத்திலும் கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 20) அதிகாலை மேற்கு-மத்திய வங்காள விரிகுடா பகுதியில் வலுப்பெற்ற அந்தப் புயல், கோபால்பூர் அருகே கரையைக் கடந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்தது.
அடுத்தடுத்த மணிநேரங்களில் காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாகவும் தாழ்வுப்பகுதியாகவும் மேலும் வலுவிழக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது.
ஆந்திரா, ஒடிசாவில் புயல் காரணமாக மணிக்கு 70 முதல் 90 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை கொட்டியது.
ஆந்திராவின் ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டம் சோம்பேட்டை பகுதியில் புயல் கரையைக் கடக்கத் தொடங்கியபோது கடல் சீற்றத்துடன் காணப்பட்டது. எனினும், விசாகப்பட்டினம் புயலின் நேரடித் தாக்கத்திலிருந்து தப்பியது.
ஸ்ரீகாகுளத்தில் மரங்களும் மின்கம்பங்களும் சாய்ந்தன. 13 கடலோர மண்டலங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டதுடன், பொதுமக்கள் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனர்.
ஒடிசாவில் ஆந்திராவைவிட அதிக பாதிப்பு பதிவானதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
கடலோரப் பகுதிகளில் இருந்து ஒரு லட்சம் முதல் மூன்று லட்சம் பேர் பாதுகாப்பான நிவாரண முகாம்களுக்கு மாற்றப்பட்டனர். முன்னெச்சரிக்கையாக 69 ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
கஞ்சம் மாவட்டத்தில் பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதுடன், கோபால்பூர், புரி கடற்கரைகள், சுற்றுலாத் தலங்களுக்குச் செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டது.
மீட்புப் பணிகளுக்காக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் தலா ரூ.1 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது.
மேற்கு வங்கத்தில் எச்சரிக்கை
மேற்கு வங்கத்தின் தெற்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தில் கன முதல் மிதமான மழை தொடர்ந்தது. சுந்தர்பன்ஸ் கடலோரப் பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசியது.
ஆறுகளிலும் கடலிலும் நீர்மட்டம் உயர்ந்ததால், பக்காளி, கங்காசாகர் உள்ளிட்ட சுற்றுலாத் தலங்களில் அதிகாரிகள் தீவிரக் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டனர்.