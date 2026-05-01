கோல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த புதன்கிழமை நடைபெற்ற இரண்டாம் கட்டத் தேர்தலின்போது பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
குறிப்பாக, தெற்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டம் பால்டா தொகுதியில் 32, டைமண்ட் ஹார்பரில் 29, மகரஹட்டில் 13 மற்றும் பஜ் பஜ் தொகுதியில் 3 என மொத்தம் 77 வாக்குச் சாவடிகளில் மறுவாக்குப்பதிவு நடத்த அரசியல் கட்சிகள் கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளன.
மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின்மீது திரவங்களை ஊற்றுதல், கண்காணிப்புக் கேமராக்களை மறைத்தல் போன்ற நடவடிக்கைகளில் சில கட்சிக்காரர்கள் ஈடுபட்டதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
குறிப்பாக, டைமண்ட் ஹார்பர் பகுதியில் உள்ள மகரஹட் பாஸ்சிம் தொகுதியில், வாக்காளர்களின் சட்டைப் பைகளில் ரகசிய கேமராக்களைப் பொருத்தி அவர்கள் யாருக்கு வாக்களிக்கிறார்கள் என்பதைக் கண்காணிக்க முயன்றதாகப் பதிவாகியுள்ள புகார் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் உத்தரவின் பேரில், சிறப்புப் பார்வையாளர் சுப்ரதா குப்தா சம்பந்தப்பட்ட வாக்குச் சாவடிகளில் நேரடி ஆய்வை மேற்கொண்டு வருகிறார். வழக்கமாக மறுநாளே நடத்தப்படும் ஆய்வுகளைத் தாண்டி, இம்முறை கள நிலவரத்தைத் துல்லியமாக அறிந்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆய்வறிக்கையின் அடிப்படையில், மறுவாக்குப் பதிவு குறித்த இறுதி முடிவை தேர்தல் ஆணையம் எடுக்கும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.