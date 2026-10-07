புதுடெல்லி: தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரைச் சந்திக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி எதிர்க்கட்சிகள் டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரைப் பதவி விலக வலியுறுத்தி காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி உள்ளிட்ட பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகள் இணைந்து டெல்லியில் பேரணி நடத்தின.
நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இருந்து தேர்தல் ஆணைய அலுவலகத்தை நோக்கிப் புறப்பட்ட இந்தப் பேரணியில், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் தலைவரும் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மல்லிகார்ஜுன கார்கே, சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ், காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிரியங்கா காந்தி உட்பட 200க்கும் மேற்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
தேர்தல் ஆணைய அலுவலகப் பகுதியில் காவல்துறையினர் பேரளவில் குவிக்கப்பட்டு, தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. அலுவலக வளாகத்திற்குள் நுழைய முயன்ற ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட தலைவர்களைக் காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர்.
இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராகுல் காந்தி, முந்நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட எதிர்க்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரக்ள் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரைச் சந்திக்க விரும்பினர் என்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகளான தங்களைச் சந்திக்க அனுமதிக்கவில்லை என்றும் சாடினார்.
நாட்டின் ஜனநாயகத்தைச் சீர்குலைக்கும் வகையில் செயல்படுபவர்கள் வாக்குகளைத் திருடி அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
செவ்வாய்க்கிழமை (அக்டோபர் 6) நடைபெற்ற பேரணி ஏறக்குறைய ஒன்பது மணி நேரம் நீடித்தது. அதன் முடிவில் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.