புதுடெல்லி: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் தொடர்பாக, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கும் சக தேர்தல் ஆணையர்களான சுக்பீர் சிங் சந்து, விவேக் ஜோஷி ஆகியோருக்கும் இடையே கடுமையான மோதல் வெடித்துள்ளது.
சக ஆணையர்கள் இருவரின் கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் தன்னிச்சையாக சில முடிவுகளை அமல்படுத்தியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்த நடவடிக்கையின்போது, கடந்த பத்து மாதங்களில் 14 முறை இரு ஆணையர்களும் தங்கள் எதிர்ப்பை முறைப்படி பதிவு செய்துள்ளதாக ஊடகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
புதிய வாக்காளர்களுக்கான விண்ணப்பப் படிவத்தில், அவர்களின் பெற்றோர் அல்லது தாத்தா - பாட்டியின் வாக்காளர் விவரங்களைக் கோரும் புதிய கேள்வி சேர்க்கப்பட்டது.
எவ்வித விதிமுறைகளும் இன்றிக் கொண்டுவரப்பட்ட இந்த மாற்றம் ‘சட்டவிரோதமானது’ என இரு ஆணையர்களும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.
மேலும், தொகுதியின் வாக்காளர் பதிவு அதிகாரிகளிடம் மட்டுமே இருக்க வேண்டிய வாக்காளர் சேர்க்கை அதிகாரத்தை டெல்லியில் உள்ள தலைமை அலுவலகத் தரவுத்தளத்தின் மூலம் மையப்படுத்த முயற்சி செய்வதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இந்த அதிருப்தியின் காரணமாக, இரு தேர்தல் ஆணையர்களும் நாட்டின் அமைச்சரவைச் செயலாளருக்குத் தனித்தனியாகக் கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.
அரசியலமைப்புச் சட்டம், 2023ஆம் ஆண்டின் தேர்தல் ஆணையச் சட்டப்படி, ஆணையத்தின் அனைத்து முடிவுகளும் ஒருமனத்துடனோ அல்லது பெரும்பான்மை அடிப்படையிலோ எடுக்கப்பட வேண்டும். ஆனால், இந்த ஜனநாயக நடைமுறைகள் மீறப்பட்டுள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றன.
ஏறக்குறைய 13 கோடி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டது தொடர்பாக ஏற்கெனவே சர்ச்சை நிலவிவரும் சூழலில், தேர்தல் ஆணையர்கள் இடையேயான கருத்து வேறுபாடுகள் விவாதப் பொருளாகி உள்ளன.
எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு
வாக்காளர் பட்டியல்களின் சிறப்புத் தீவிர மறுஆய்வு உள்ளிட்ட சில அம்சங்கள் குறித்துத் தங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்று மூன்று தேர்தல் ஆணையர்களில் இருவர் புகார் அளித்ததாகக் கூறப்படும் நிலையில், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜீத் திப்கே, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை ‘இந்தியாவின் எதிரி’ என்று விமர்சித்துள்ளார்.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டுமென எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
இதனிடையே, திரு ஞானேஷ்குமார் தலைமையில் எடுக்கப்பட்ட அனைத்து தவறான முடிவுகளையும் ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் மகாராஷ்டிரா, மேற்கு வங்கம், தமிழ்நாட்டில் மறுதேர்தல் நடத்த வேண்டும் எனவும் சிவசேனா கட்சித் தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே கூறியுள்ளார்.
மேற்கு வங்கத்தில் மறுதேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரைக் கைதுசெய்ய வேண்டும் என்றும் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம்
இதனிடையே, கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் அனைத்து முடிவுகளும் ஒருமனத்துடனே எடுக்கப்பட்டதாக தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
கடந்த பத்து மாதங்களில் நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணியை நடத்துவது உள்ளிட்ட பல தேர்தல் சீர்திருத்தங்களை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டுள்ளது என்றும் அவை அனைத்தும் கடந்த ஓராண்டில் ஆணையம் ஒருமனத்துடன் எடுத்த முடிவுகள் என்றும் ஆணையத்தின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.