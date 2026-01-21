Home
அனைத்துலகக் கண் மருத்துவ அமைப்புத் தலைவராக மருத்துவர் சூசன் ஜேக்கப் தேர்வு

மருத்துவர் சூசன் ஜேக்கப். - இந்து தமிழ் திசை

சென்னை: அகர்வால்ஸ் மருத்துவமனையின் முதுநிலை நிபுணர் சூசன் ஜேக்கப், கருவிழி ஒளி விலகல் அறுவை சிகிச்சைக்கான அனைத்துலக மருத்துவ அமைப்பின் (ஐஎஸ்ஆர்எஸ்) தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

90 நாடுகளைச் சேர்ந்த மருத்துவர்கள் அங்கம் வகிக்கும் இந்த அமைப்பின் தலைவராகத் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் நியமிக்கப்படுவது இது இரண்டாவது முறையாகும். ஏற்கெனவே மருத்துவர் அமர் அகர்வால் இப்பொறுப்பில் இருந்துள்ளார்.

கண்புரை, கருவிழி சிகிச்சையில் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட சூசன் ஜேக்கப், உலக அளவில் தலைசிறந்த 10 கண் மருத்துவர்களுள் ஒருவராவார்.

