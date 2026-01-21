அனைத்துலகக் கண் மருத்துவ அமைப்புத் தலைவராக மருத்துவர் சூசன் ஜேக்கப் தேர்வு
1 mins read
மருத்துவர் சூசன் ஜேக்கப். - இந்து தமிழ் திசை
Dr Susan Jacob elected as President of the International Society of Ocular Trauma.
Dr. Susan Jacob of Agarwal's Eye Hospital has been elected President of the International Society of Refractive Surgery (ISRS), a global organization with doctors from 90 countries. This is the second time someone from Tamil Nadu has held the position; Dr. Amar Agarwal previously served as President. Dr. Jacob, a cataract and corneal surgery expert with over 25 years of experience, is considered one of the world's top ophthalmologists.
Generated by AI
சென்னை: அகர்வால்ஸ் மருத்துவமனையின் முதுநிலை நிபுணர் சூசன் ஜேக்கப், கருவிழி ஒளி விலகல் அறுவை சிகிச்சைக்கான அனைத்துலக மருத்துவ அமைப்பின் (ஐஎஸ்ஆர்எஸ்) தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
90 நாடுகளைச் சேர்ந்த மருத்துவர்கள் அங்கம் வகிக்கும் இந்த அமைப்பின் தலைவராகத் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் நியமிக்கப்படுவது இது இரண்டாவது முறையாகும். ஏற்கெனவே மருத்துவர் அமர் அகர்வால் இப்பொறுப்பில் இருந்துள்ளார்.
கண்புரை, கருவிழி சிகிச்சையில் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட சூசன் ஜேக்கப், உலக அளவில் தலைசிறந்த 10 கண் மருத்துவர்களுள் ஒருவராவார்.