Home
quick-news-icon

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு: 10,000 பேருக்குத் தண்டனையிலிருந்து விலக்கு

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு: 10,000 பேருக்குத் தண்டனையிலிருந்து விலக்கு

2 mins read
fd286068-d3a3-4750-9649-58ebfd03dcea
ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் (இடம்), பஞ்சாப் மாநில முதல்வர் பகவந்த் மான். - கோப்புப்படம்: பிடிஐ

சண்டிகர்: இந்தியாவின் பஞ்சாப் மாநிலத்தை ஆளும் ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைமையிலான அரசு மேற்கொண்டுவரும் ‘போதைப்பொருளுக்கு எதிரான போர்’ என்ற விழிப்புணர்வுப் பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, போதைக்கு அடிமையான 10,000க்கும் மேற்பட்டோர்க்குத் தண்டனையிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

போதைப்பொருள் ஒழிப்புச் சட்டத்தின்கீழ் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சொந்தப் பயன்பாட்டிற்காகக் குறைந்த அளவில் போதைப்பொருள் வைத்திருந்த மற்றும் போதைக்கு அடிமையான 10,656 பேர், சிறைத்தண்டனையை எதிர்கொள்வதற்குப் பதிலாக மறுவாழ்வு மற்றும் மருத்துவச் சிகிச்சைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக வியாழக்கிழமை (ஜூலை 9) வெளியிடப்பட்ட அதிகாரத்துவ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2025 மார்ச் 1 முதல் 2026 ஜூலை 6 வரையிலான காலகட்டத்தில், போதைப்பொருள் ஒழிப்புச் சட்டத்தின்கீழ் பஞ்சாப் காவல்துறை 51,516 வழக்குகளைப் பதிவுசெய்து, 67,519 பேரைக் கைதுசெய்துள்ளது. அதே வேளையில், போதைக்கு அடிமையான 10,000க்கும் மேற்பட்டோர் அரசு நடத்தும் மறுவாழ்வு நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

போதைக்கு அடிமையானவர்கள் தாமாக முன்வந்து சிகிச்சை பெறும்போது அவர்களுக்குச் சட்டபூர்வத் தண்டனையிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.

“போதைப்பொருளுக்கு எதிரான போராட்டம் என்பது கடத்தல்காரர்களைக் கைதுசெய்வதோடு முடிந்துவிடுவதில்லை. போதையில் சிக்கியவர்கள் மீண்டுவர வாய்ப்பளிப்பதையும் அது உள்ளடக்குகிறது,” என்று பஞ்சாப் மாநிலக் காவல்துறைத் தலைமை இயக்குநர் கௌரவ் யாதவ் தெரிவித்தார்.

இளையர்களுக்குச் சிறந்த எதிர்காலத்தை அமைத்துத் தரும் நோக்கில், அவர்களை முடிந்த அளவிற்கு விரைவில் போதையின் பிடியிலிருந்து மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகளை உறுதிசெய்ய கடப்பாடு கொண்டுள்ளோம் என்றும் அவர் சொன்னார்.

போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்களையும், போதைக்கு அடிமையான பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் தனித்தனியாகப் பார்க்க வேண்டும் என்று கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் நிலாப் கிஷோர் குறிப்பிட்டார்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
கர்நாடகா நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ராமலிங்கா ரெட்டி.

மழை பெய்யாததால் தமிழகத்துக்கு காவிரி நீர் இல்லை: கர்நாடகா அமைச்சர்

09 Jul 2026 - 7:09 PM

பொதுமக்கள் நகைகளை வாங்குவதற்குமுன் அதன் உள்ளடக்கத்தைச் சரிபார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

நகைகள் வாங்கும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டுகோள்

09 Jul 2026 - 5:42 PM

பராமரிப்பாளர்கள் தங்களின் கைப்பேசிகளை அளவுக்கு அதிகமாகப் பயன்படுத்தும்போது, குழந்தைகளின் மனத்தில் பாதுகாப்பற்ற உணர்வு ஆழமாகப் பதிந்துவிடுவதாக ஆய்வு காட்டுகிறது.

பெற்றோரின் கைப்பேசி அடிமைத்தனம் குழந்தைகளுடனான பிணைப்பைப் பாதிக்கிறது: ஆய்வு

09 Jul 2026 - 4:55 PM

கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் இத்தகைய மோதல்கள் காரணமாக அங்கு 1,147 பேர் இறந்துவிட்டனர். 

அசாமில் மனித-யானை மோதலில் 1,000 பேர் உயிரிழப்பு

08 Jul 2026 - 8:53 PM

கடந்த ஜூன் 29ஆம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையில் கிட்டத்தட்ட 280 மோட்டார்சைக்கிளோட்டிகளிடம் சோதனை நடத்தப்பட்டது.

உரிமம், காப்புறுதி இன்றி மோட்டார்சைக்கிள் ஓட்டிய 15 பேர் பிடிபட்டனர்

08 Jul 2026 - 6:03 PM

ஆடவரின் கை சிங்கத்தின் வாயிலும் அவரது ஒரு கால் சிங்கத்தின் கால்களுக்கு இடையிலும் சிக்கியிருந்தன. 

30 நிமிடப் போராட்டத்துக்குப் பிறகு சிங்கத்திடமிருந்து தப்பிய ஆடவர்

07 Jul 2026 - 4:53 PM

கூட்டமாக இருந்ததால் தனியாக இருந்த கடை நிறுவனர் கட்டண விவரத்தை கவனிக்கவில்லை.

$2 உணவுக்கு $200 செலுத்திச் சென்ற வாடிக்கையாளரைத் தேடும் கடை

04 Jul 2026 - 5:06 PM

வட்ட ரயில்பாதையில் ஜூன் 9 அன்று இருந்த கென்டோன்மன்ட் ரயில் நிலையத் தோற்றம்.

வட்ட ரயில்பாதைத் திட்டம் நிறைவு; ஜூலை 12 முதல் முழு சேவை தொடக்கம்

04 Jul 2026 - 3:45 PM

இந்திய நாட்டவர்களான அங்கப்பன் அறிவழகன் (இடது), துரைராஜ் குலோத்துங்கன் இருவரும், சுற்றுலாப் பயணிகள் சிங்கப்பூரிலிருந்து இந்தியாவிற்கு எடுத்துச் சென்ற பொருள்களை வாங்குவதற்காக அந்த நிதியைப் பயன்படுத்தினர்.

உரிமமின்றி பணம் அனுப்பியதற்காக இருவருக்குச் சிறைத்தண்டனை

03 Jul 2026 - 8:01 PM

போதைப்பொருளுக்கு எதிரான போரில், கடத்தல்காரர்கள்மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குக் கருணையுடன் கூடிய மறுவாழ்வு சிகிச்சை என இருமுனை உத்தியைப் பஞ்சாப் அரசு கையாண்டு வருகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்
இந்தியாபஞ்சாப்போதைப்பொருள்தண்டனை

தொடர்புடைய செய்திகள்