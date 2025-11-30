சென்னை: டிட்வா புயல் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் டெல்டா மாவட்டங்களான நாகை, மயிலாடுதுறை, தஞ்சை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி, வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கின்றன.
மழை காரணமாக டெல்டா மாவட்டங்களில் 1.35 லட்சம் ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கின. கடல் சீற்றம் காரணமாக 1 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்லவில்லை.
வேதாரண்யம் பகுதியில் சுமார் 9 ஆயிரம் ஏக்கர் உப்பளங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன.
நாகூர் அருகே குடியிருப்பு பகுதிகளில் வீடுகளுக்குள் மழை நீர் புகுந்ததால் 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
டிட்வா புயல் காரணமாக மொத்தமாக திருச்சியில் இருந்து புறப்படும் 10 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
மதுரை விமான நிலையத்தில் 16ல் 12 உள்நாட்டுச் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
இன்று வானிலையை பொறுத்து விமானம் இயக்குவது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என விமான நிறுவன வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
பாம்பன் பாலத்தில் காற்றின் வேகம் குறையாததால் 2வது நாளாக பாலத்தில் ரயிலை இயக்க தடை விதிக்கப்பட்டது.
தொடர்புடைய செய்திகள்
மாலையில் காற்றின் வேகம் குறைந்ததால் மண்டபத்திலிருந்து அமிர்தா எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பயணிகளின்றி ராமேஸ்வரம் வந்தது. அந்த ரயில் போட் மெயில் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பயணிகளுடன் பாம்பன் பாலம் வழியாக சென்னை சென்றது.
மன்னார் வளைகுடா , பாக்ஜலசந்தி கடல் பகுதியில் சூறைக்காற்றுடன் கடல் அலைகள் ஆக்ரோஷமாக சீறிப்பாய்ந்ததால் தனுஷ்கோடி, அரிச்சல்முனை பகுதிக்கு சுற்றுலாப்பயணிகள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ராமேஸ்வரத்தில் தொடர் மழையால் பக்தர்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள் அறைகளில் முடங்கினர்.
பலத்த காற்றின் காரணமாக தீவுப் பகுதியில் ஆங்காங்கே முறிந்து விழுந்த மரங்களை தீயணைப்பு மீட்புப்படையினர் விரைந்து அகற்றினர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் சம்பா, தாளடி சாகுபடி பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சாகுபடிக்காக, தூத்துக்குடியில் இருந்து சரக்கு ரயிலில் 700 டன் காம்ப்ளக்ஸ் உரம் தஞ்சாவூருக்கு வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 28ஆம் தேதி) வந்தது. பின்னர் உர மூட்டைகள் லாரிகளில் ஏற்றப்பட்டு தனியார் விற்பனை கடைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட இருந்த நிலையில் மழை இடைவிடாது பெய்து வருவதால் உர மூட்டைகள் ரயில் வேகன்களிலேயே பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
தீவிர மீட்புப்பணிகளில் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.