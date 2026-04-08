2.5 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான பயணச்சீட்டுகளை வாங்கி கேரளா திரும்பும் வாக்காளர்கள்

அபுதாபு, துபாய் ஆகியவற்றிலிருந்து கேரளாவுக்குச் செல்லும் விமானங்களுக்கான கட்டணங்கள் பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளன. - படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

திருவனந்தபுரம்: மத்திய கிழக்குப் போர் காரணமாக பயணக் கட்டணங்கள் கணிசமாக அதிகரித்துள்ள நிலையிலும் கேரளத் தேர்தலில் வாக்களிக்க அம்மாநில மக்கள் இந்தியாவுக்குப் படையெடுத்துவருகின்றனர்.

ஐக்கிய அரபுச் சிற்றரசுகளின் தலைநகர் அபுதாபி, துபாய் ஆகியவற்றிலிருந்து இந்தியாவுக்குத் திரும்புவதற்கான விமானக் கட்டணங்கள் வழக்கமாக 10,000 ரூபாயிலிருந்து 20,000 ரூபாய்வரை இருக்கும்.

மத்திய கிழக்குப் போரால் பல விமானச் சேவைகள் ரத்தாகியுள்ள நிலையில், பயணச்சீட்டுகளுக்கான தற்போதைய கட்டணம் ஒரு லட்சம் ரூபாயிலிருந்து இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரை அதிகரித்துள்ளது.

ஒருசில விமானச் சேவைகளுக்கு 2.5 லட்சம் ரூபாய் வரை கட்டணம் செலுத்தவேண்டிய சூழல் நிலவுகிறது.

அப்படியிருந்தும் கேரளச் சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்களிக்க தாய்நாடு திரும்ப முடிவெடுத்துள்ளதாக பல கேரள மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஐக்​கிய அரபுச் சிற்றரசுகளில் கிட்டத்தட்ட 10 லட்​சம் கேரள மக்கள் உள்ளனர்.

அவர்​களில் பெரும்​பாலானோர் வி​மானப் பயணச்சீட்டுகளுக்கு 2 லட்​சம் ரூபாய்வரை செலவுசெய்​து கேரளா​வுக்​குத் திரும்​பி வருகின்​றனர்​.

கேரளாவில் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. மொத்தம் 140 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் வாக்களிப்பு இடம்பெறும்.

தொடர்புடைய செய்திகள்
கேரளாவில் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. அங்கு ஆயிரக்கணக்கான இளம் வாக்காளர்கள் முதன்முறையாக வாக்களிக்க உள்ளனர்.

வாக்காளர்களைக் கவர ‘அல்வா’ வழங்கும் தேர்தல் ஆணையம்

கேரளச் சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, அண்மையில் அம்மாநிலக் காவல்துறையினருடன் இணைந்து ஆயுதமேந்திய எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையினர் சுற்றுக்காவலில் ஈடுபட்டனர்.

கேரளா: தேர்தல் பாதுகாப்புப் பணியில் 76,000 காவலர்கள்

