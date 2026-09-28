புதுடெல்லி: இந்திய வங்கிகள் சங்கம், வங்கித் தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு இடையே நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 28 முதல் 30 வரை நடைபெறவிருந்த மூன்று நாள் நாடு தழுவிய வங்கி ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, திங்கட்கிழமை (செப்டம்பர் 28) முதல் நாடு முழுவதும் வங்கிகள் வழக்கம்போல் இயங்கின.
வாரத்தில் ஐந்து நாள்கள் மட்டுமே வேலைநாள்களாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும், அனைத்துச் சனிக்கிழமைகளுக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பது வங்கி ஊழியர்களின் நீண்டகாலக் கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது.
இக்கோரிக்கையை ஆராய உயர்மட்டக் குழு ஒன்று உடனடியாக அமைக்கப்படும் என இருதரப்புக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இக்குழுவானது வாடிக்கையாளர்கள், பங்குதாரர்களின் நலன்களைக் கருத்தில் கொண்டு, சாத்தியமான மாற்று வழிகளை ஆராய்ந்து விரைந்து முடிவெடுக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அதிகாரிகளுக்கான செயல்திறன் சார்ந்த ஊக்கத்தொகை திட்டத்தில் உள்ள குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வது தொடர்பாகவும் 2024 மார்ச் 8 ஒப்பந்தத்தில் உள்ள நிலுவைத்தொகை கோரிக்கைகள் குறித்தும் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த இரு தரப்பும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளன.
அரையாண்டுக் கணக்கை முடிக்கும் செப்டம்பர் மாத இறுதியில் இந்த வேலைநிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததால், வங்கிச் சேவைகள், பணப் பரிவர்த்தனைகள் பெரிதும் பாதிக்கப்படும் எனும் கவலை நிலவியது.
தற்போது வேலைநிறுத்தப் போராட்ட அறிவிப்பு கடைசி நேரத்தில் திரும்பப் பெறப்பட்டதால், திங்கட்கிழமை முதல் அனைத்து வங்கிச் சேவைகளும் வழக்கம்போல் தடையின்றி தொடர்ந்தன.