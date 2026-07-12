Home
quick-news-icon

எத்தனால் என்ற பெயரில் ரூ.1,200 கோடிக்கு ஊழல்: காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு

எத்தனால் என்ற பெயரில் ரூ.1,200 கோடிக்கு ஊழல்: காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு

2 mins read
11e2abe3-94ab-48e4-b2be-a8dd126aea6d
மல்லிகார்ஜுன கார்கே. - கோப்புப் படம்: என்டிடிவி

புதுடெல்லி: மத்தியப் பிரதேசத்தில் பாஜகவும் அம்மாநில அரசு எந்திரமும் இணைந்து பொதுமக்களுக்குச் சொந்தமான அரிசியைக் கொள்ளையடிப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

எத்தனால் என்ற பெயரில் ரூ.1,200 கோடிக்கு நடந்துள்ள ஊழல் தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளதாக அவர் தமது எக்ஸ் தளப்பதிவு ஒன்றில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் பெட்​ரோலுடன் கலக்கும் பொருட்டு, எத்​த​னால் உற்​பத்தி செய்​யப்​படு​கிறது. இந்த உற்பத்தியை அதி​கரிக்​க இந்திய அரசு பல்வேறு மானியத் திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது.

எத்​த​னால் ஆலைகளுக்கு அரிசி அனுப்​பப்​படு​வதும் மானியத் திட்டங்களில் ஒன்றாகும்.

இந்நிலையில், மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் சிந்த்வாராவில் உள்ள ஓர் எத்தனால் ஆலைக்கு அனுப்பப்பட்ட அரிசி மூட்டைகள் அங்கு சென்றடையவில்லை என்று இந்திய உணவு கழகம் எழுப்பிய புகாரையடுத்து நான்கு பேர் கைதாகினர்.

மேலும், மானிய விலைக்கான தனியார் ஆலைகளுக்குத் திருப்பிவிடப்பட்டு மீண்டும் அரசு நிறுவனங்களுக்கே விற்கப்படுவதாக எதிர்க்கட்சிகளும் மத்தியப் பிரதேச அரசுக்கு எதிராக வரிந்துகட்டின. இதையடுத்து, அம்மாநில அரசு சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு நடத்தி வருகிறது.

இந்நிலையில், மத்தியப் பிரதேசத்தை ஊழலின் மாதிரி​யாக பாஜக மாற்​றிவிட்டது என்று குறிப்பிட்டுள்ள திரு கார்கே, வழக்​கம்போல் பிரதமர் மோடி நடப்பதையெல்லாம் அமை​தி​யாக வேடிக்கை பார்ப்பதாக விமர்சித்துள்ளார்.

ஊட்​டச்​சத்து குறை​பாடுள்ள குழந்​தைகள், கர்ப்​பிணிப் பெண்கள், இளம் பெண்​களின் ஊட்​டச்​சத்​துக்​காகப் பயன்​படுத்தப்பட வேண்​டிய அரிசி, ஊழலுக்குப் பயன்​படுத்​தப்​பட்​டுள்​ளதாக திரு கார்கே சாடியுள்ளார்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
கெப்பல், கென்டோன்மண்ட், பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ரயில் நிலையங்கள் ஜூலை மாதம் திறக்கப்பட்டு வட்ட ரயில் பாதையை முழுமையடையச் செய்துள்ளன.

வட்ட ரயில் பாதை முழுமையாகச் செயல்படத் தொடங்கியது

12 Jul 2026 - 4:12 PM

உள்ளூர்க் கலைஞர்கள் படைத்த மேடை நிகழ்ச்சியில் கிட்டத்தட்ட 500 பேர் பங்கேற்றனர்.

செவ்வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம்; ஜெய்சங்கர் நினைவுகளின் கொண்டாட்டம்

12 Jul 2026 - 6:00 AM

தனிநபர் வரியைக் குறைக்க நிறுவன லாபத்திற்கான வரியைச் செலுத்துவது ஒரு வகையான போலி ஏற்பாடு எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வரியைக் குறைக்க போலி ஏற்பாடுகள்: அதிகம் சம்பாதிக்கும் 279 பேர் சிக்கினர்

11 Jul 2026 - 10:16 AM

பெண்கள் இலவசப் பயணத் திட்டத்தால் தனியார் பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் குறைந்து, வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டு வருவதாகத் தனியார் பேருந்து நிறுவனங்கள் கூறி வந்தன.

பெண்கள் இலவசப் பயணம்: தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்

10 Jul 2026 - 6:23 PM

ரூ.2,000 நோட்டுகளை வைத்திருந்தால் இப்போதும் மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்று மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

ரூ.2000 நோட்டு வைத்திருந்தால் மாற்றிக்கொள்ளலாம்: ரிசர்வ் வங்கி

10 Jul 2026 - 8:30 PM

இரு அடுக்குக் கொண்ட ஏர்பஸ் ஏ380, போயிங் பி747 ரக பெரிய விமானங்களைத் தவிர, மற்ற அனைத்து ரக விமானங்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில் இந்தப் புதிய கட்டடம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சாங்கி விமான நிலையத்தில் முனையத்திற்கு அப்பால் நிறுத்தப்படும் விமானங்களுக்கான புதிய கட்டடம்

10 Jul 2026 - 8:21 PM

துருக்கி தலைநகர் அங்காராவில் நடைபெற்று வரும் நேட்டோ உச்சநிலை மாநாட்டில் கலந்துகொண்ட அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப்.

ஈரானுக்குப் பதிலாக ஜப்பான் எனத் தவறாகக் குறிப்பிட்ட டிரம்ப்

09 Jul 2026 - 4:37 PM

பாஸ் கட்சியின் தலைவர் அப்துல் ஹாடி அவாங்

தேசிய முன்னணிக்கு உதவத் தயார்: பாஸ்

09 Jul 2026 - 4:36 PM

கட்டுமானப் பிரச்சினைகள் கண்டறியப்பட்ட 37 மாடிக் கட்டடம்.

தூண்கள் வளைந்த 37 மாடிக் கட்டடத்தின் 15 தளங்களை மீண்டும் கட்ட முடிவு

09 Jul 2026 - 4:32 PM

சாலைப் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்து, விதிமீறல்களைக் குறிவைக்கும் நோக்கில், அமலாக்க நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தும் சட்டத் திருத்தங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

வாகனம் ஓட்டும்போது கைப்பேசியைக் கையில் வைத்திருந்தால் அபராதம்

07 Jul 2026 - 2:00 PM

மத்​தி​யப் பிரதேசம் தற்​போது ஊழலின் மைய​மாக மாறி​யுள்​ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ள அவர், அரிசி ஆலை அதிபர்​கள், எத்​த​னால் மாஃபி​யாக்​கள், பாஜக அரசின் ஆதர​வுடன் ஐந்து லட்​சம் டன் அரிசி இந்த ஊழல் விளை​யாட்​டில் பயன்​படுத்​தப்​பட்​டுள்​ளதாகவும் கூறியுள்ளார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
காங்கிரஸ்பாஜகமல்லிகார்ஜுன கார்கேஅரிசிகொள்ளைகுழந்தைஆலைஉற்பத்தி

தொடர்புடைய செய்திகள்