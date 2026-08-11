Home
quick-news-icon
toggle-button-chevie
2026 தேசிய தினம் தொடர்பான அண்மைச் செய்திகளை இங்கே பெறுங்கள்

விரைவுணவு விளம்பரங்களைத் தடை செய்க: நீதிமன்றத்துக்கு நிபுணர்கள் பரிந்துரை

விரைவுணவு விளம்பரங்களைத் தடை செய்க: நீதிமன்றத்துக்கு நிபுணர்கள் பரிந்துரை

2 mins read
514121d8-ebf5-4685-ae7c-77434dba9b4b
விரைவுணவுகளின் சந்தைப்படுத்தலைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே மருத்துவர்களின் முதன்மைக் கோரிக்கையாகும். - கோப்புப் படம்: இந்து தமிழ் திசை
Google News Preferred Icon

புதுடெல்லி: விரைவுணவு விளம்பரங்களைத் தடை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவற்றை நிரப்பி விற்பனை செய்யப்படும் உறைகளில் எச்சரிக்கை அறிவிப்பு உள்ள ‘லேபிள்’ சேர்க்க வேண்டும் என்றும் இந்திய மருத்துவர்கள் அந்நாட்டு அரசை வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

விரைவுணவுகளின் சந்தைப்படுத்தலைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே மருத்துவர்களின் முதன்மைக் கோரிக்கையாகும்.

இக்கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இந்தியாவின் முன்னணிச் சுகாதார நிபுணர்கள் சிலர் பொது அறிக்கையில் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.

அனைத்து இந்திய ஊடகத்தளங்களிலும் காலை 6 முதல் இரவு 11 மணி வரை இடம்பெறக்கூடிய விரைவுணவு சார்ந்த, நொறுக்குத்தீனிகளைக் குறித்த விளம்பரங்களுக்குத் தடைவிதிக்க வேண்டும் என நிபுணர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

கொழுப்பு, சர்க்கரை, உப்பு அதிகமுள்ள உணவுகள், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளின் விளம்பரங்களை உடனடியாகத் தடை செய்ய வேண்டும் என மேற்குறிப்பிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், உணவுப்பொருள்கள் உள்ள பொட்டலங்களின் முன் பக்கத்தில் எச்சரிக்கை ‘லேபிள்’கள் இடம்பெறுவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும் எனவும் அறிக்கையில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

எச்சரிக்கை ‘லேபிள்’கள் தொடர்பான பொதுநல வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரித்துள்ள நிலையில், சுகாதார நிபுணர்களின் அறிக்கை வெளியாகியுள்ளது.

அதிக கொழுப்பு, சர்க்கரை, உப்பு அடங்கிய உணவுகள், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை வரையறுக்க வேண்டும் என நிபுணர்கள் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
வளர்ச்சி விகிதம் 2 விழுக்காட்டுக்கும் 4 விழுக்காட்டுக்கும் இடையில் இருக்கும் என இதற்கு முன்னர் முன்னுரைக்கப்பட்டது.

இவ்வாண்டு 4.5% முதல் 5.5% வரை வளர்ச்சி: முன்னுரைப்பை உயர்த்தியது சிங்கப்பூர்

11 Aug 2026 - 9:18 AM

ஆகஸ்ட் மாதம் ஏழாம் தேதி தாய்லாந்தின் செனட் நாயகர் மொங்கோல் சுரசஜ்ஜாவை (வலது) பேங்காக்கில் சந்தித்த மியன்மார் தலைவர் மின் ஆவ்ங் ஹ்லாய்ங்.

ஆசியான் சிறப்புப் பிரதிநிதிக்கு மியன்மார் எதிர்ப்பு

10 Aug 2026 - 7:03 PM

மகேஷ் குமார் அகர்வால்.

தமிழகத்தில் இணைய மோசடி நடவடிக்கைகளுக்கு உதவிய 837 பேர் கைது

10 Aug 2026 - 3:29 PM

வாணவேடிக்கையைக் காண்பதற்காகக் குடும்பத்தினருடனும் உறவினர்களுடனும் சேர்ந்து காத்திருந்தார் அரவிந்தன்.

சிங்கப்பூர் எங்கள் வீடு: வெளிநாட்டு இந்தியர்களின் தேசிய தின அனுபவம்

10 Aug 2026 - 8:00 AM

பிரபலங்களின் கருத்துகள், கேலிச்சித்திர கதாபாத்திரங்கள், குழந்தைகளை இலக்காகக் கொண்ட விளம்பரங்களைத் தடை செய்ய வேண்டும் என்றும் சமூகத்தில் செல்வாக்கு உள்ளவர்களைக் கொண்டு அந்த உணவுகளைச் சந்தைப்படுத்துவதைத் தடுக்க வேண்டும் என்றும் சுகாதார நிபுணர்கள் இந்திய அரசுக்கு பரிந்துரைத்தனர்.

மேலும், ‘ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம்’ என்பன போன்ற விலை அடிப்படையிலான சலுகைகளைத் தடை செய்யவும் ஆரோக்கியமற்ற உணவு நிறுவனங்கள், விளையாட்டு, பள்ளி நடவடிக்கைகளுக்கு வழங்கும் நிதியுதவியை முடிவுக்குக் கொண்டுவரவும் நிபுணர்கள் இந்திய அரசை வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

சௌமியா சுவாமிநாதன், ஸ்ரீநாத் ரெட்டி, ரன்தீப் குலேரியா உள்ளிட்ட புகழ்பெற்ற மருத்துவ வல்லுநர்கள் இணைந்து, இந்திய சுகாதார மற்றும் தகவல் ஒளிபரப்புத் துறை அமைச்சர்களுக்கு அவசர கடிதத்துடன் கூடிய அறிக்கையை அனுப்பியுள்ளனர்.

புகழ்பெற்ற விளையாட்டு வீரர்கள், திரை நட்சத்திரங்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் விளம்பரங்களே குழந்தைகள் தவறான உணவுப் பழக்கத்திற்கு அடிமையாக முக்கியக் காரணம் என மருத்துவர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்தியத் தேசியக் குடும்பச் சுகாதாரக் கணக்கெடுப்பின்படி, இந்தியாவில் மூன்று பெண்களில் ஒருவரும், நான்கு ஆண்களில் ஒருவரும் உடல் பருமனால் அவதிப்படுகின்றனர்.

நீரிழிவு, இதய நோய்கள் போன்ற தொற்றா நோய்களின் தாக்குதலில் இருந்து இளைய தலைமுறையைக் காக்க, அரசு உடனடியாக இந்த விளம்பரத் தடையை அமல்படுத்த வேண்டும் எனச் சுகாதார நிபுணர்கள் மேலும் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

குறிப்புச் சொற்கள்
உணவுவிளம்பரம்குழந்தைகள்உச்ச நீதிமன்றம்சுகாதாரம்நிபுணர்

தொடர்புடைய செய்திகள்