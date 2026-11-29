புதுடெல்லி: வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர், டென்மார்க் வெளியுறவு அமைச்சர் லார்ஸ் லோக்கே ராஸ்முசன் முன்னிலையில் ஐந்து ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாயின.
கடந்த சனிக்கிழமை (நவம்பர் 28) புதுடெல்லியில் இரு அமைச்சர்களும் சந்தித்து விரிவான ஆலோசனை நடத்தினர். நிதி சேவைகள், கல்வி, திறன் மேம்பாடு, நிலையான நீர்வள மேலாண்மை, கலாசாரம் ஆகிய துறைகளில் ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பமாகின.
பாதுகாப்புத்துறை, வளரும் தொழில்நுட்பங்கள், விண்வெளித்துறை, மக்கள் போக்குவரத்து ஆகியவற்றில் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்த ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. அனைத்துத் துறைகளிலும் இருதரப்பு உறவுகளை ஐந்தாண்டுச் செயல்திட்டப்படி விரிவுபடுத்தவும் முடிவு செய்யப்பட்டது.
இந்தியா மிகப்பெரும் சக்தி என்று திரு ராஸ்முசன் குறிப்பிட்டார்.
“வரும் ஆண்டுகளில் பொருளியல் ரீதியாகவும் புவி அரசியல் ரீதியாகவும் இந்தியாவின் வளர்ச்சி மேலும் அதிகரிப்பதைக் காண்போம்,” என்றார் அவர்.
டென்மார்க்குடனான இந்தியாவின் உறவு 2020ல் சிறப்பு நட்புறவாக வலுப்பெற்றதில் இருந்து, வர்த்தக, ராணுவ, தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த உறவை விரிவுபடுத்தவே தாம் இந்தியா வந்ததாக ராஸ்முசன் கூறினார்.
அரசு முறைப் பயணமாக வந்த டென்மார்க் வெளியுறவு அமைச்சர், முன்னதாக வெள்ளிக்கிழமை பெங்களூரு சென்றார். டென்மார்க்கின் ஹெச்பிகே வழங்கும் மூலப்பொருள்களைப் பயன்படுத்தும் இந்துஸ்தான் ஏரோநாடிக்ஸ் அமைப்பை அவர் பார்வையிட்டார்.
மேம்படுத்தப்பட்ட இலகுரக ஹெலிகாப்டர்கள் அங்கு தயாரிக்கப்படுகின்றன. தேஜஸ் போர் விமானம் தயாரிக்கப்படும் ஆய்வு, மேம்பாட்டுப் பிரிவிற்கும் அவர் சென்று பார்வையிட்டார்.
பின்னர் இஸ்ரோ அதிகாரிகளைச் சந்தித்து விண்வெளித் துறை ஒத்துழைப்பு குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார். விண்வெளித் துறையில் இரு நாடுகளின் ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்த இந்தச் சந்திப்பு உதவியது என்றார் அவர்.
ஐந்து ஒப்பந்தங்களும் முக்கியத் துறைகளில் இரு நாடுகளின் ஒருங்கிணைப்பை ஊக்குவிக்கும். பல்வேறு துறைகளில் இருதரப்பு உறவுகளை முன்னெடுத்துச் செல்ல இந்தப் பயணம் பங்களிக்கும்.
புதிய ஒப்பந்தங்களும் ஆலோசனைகளும் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பின் புதிய கட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்துள்ளன. இரு நாடுகளுக்கிடையிலான உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் பணிகள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படும்.
அமைப்புகள் இடையிலான கூட்டு முயற்சிகள் எதிர்கால ஒத்துழைப்புக்கு வலுவான அடித்தளத்தை அமைக்கும். இருதரப்பு உறவுகளை விரிவுபடுத்தும் நடவடிக்கைகள் வரும் காலங்களில் மேலும் தீவிரமடையும்.
ஜெய்சங்கர் வரவேற்பு
புதிய ஐந்தாண்டுக் கூட்டுச் செயல்திட்டம், இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் என்றும் ராஸ்முசன் தெரிவித்தார்.
இந்தியா-ஐரோப்பிய ஒன்றியம் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்திற்கு டென்மார்க் அளிக்கும் ஆதரவை வரவேற்பதாக இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறினார்.
டென்மார்க் நிறுவனங்களின் வர்த்தகச் செயல்பாடுகள் இந்தியாவில் மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் ஜெய்சங்கர் விருப்பம் தெரிவித்தார். ஆராய்ச்சி, புத்தாக்கம், நீர் மேலாண்மை, உணவு பதப்படுத்துதல் துறைகளிலும் ஒத்துழைக்க இருநாடுகளும் முன்வந்துள்ளன.