ஹைதராபாத்: இணையச் சூதாட்டத்திற்கு அடிமையான காவல் உதவி ஆய்வாளர் தனது துப்பாக்கியை அடகு வைத்ததை அடுத்து, அவர் பணி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
தெலுங்கானாவைச் சேர்ந்த பானுபிரகாஷ் என்ற அந்த ஆடவர், துப்பறியும் பிரிவில் பணியாற்றி வந்தார். அண்மைக் காலமாக இணையவழிச் சூதாட்டத்தின்மீது ஆர்வம் கொண்ட அவர், அதற்காக அதிக நேரத்தைச் செலவிட்டுள்ளார்.
ஒரு கட்டத்தில் சூதாட்டத்தால் லட்சக்கணக்கில் பணத்தை இழந்த அவருக்கு, கடன் கொடுத்தவர்களால் கடும் நெருக்கடி ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, நகைக் கொள்ளை வழக்குகளில் மீட்கப்பட்ட எட்டு சவரன் நகையைத் திருடி பானுபிரகாஷ் விற்றுள்ளார். மேலும், கடன் சுமை குறைந்தபாடில்லை. எனவே, தனது பணிநேரப் பயன்பாட்டுக்கான துப்பாக்கியை அவர் தனிநபர் ஒருவரிடம் அடமானம் வைத்துப் பணம் பெற்றுள்ளார்.
இந்நிலையில், மாவட்ட சமூக நல அதிகாரியாக அவருக்குப் புதிய வேலை கிடைத்தது. இதற்காக காவல் உதவி ஆய்வாளர் பணியிலிருந்து தன்னை விடுவிக்கக் கோரிய அவர், தனது துப்பாக்கியை ஒப்படைக்கவில்லை.
காவல் நிலைய மேசையில் தாம் வைத்திருந்த துப்பாக்கி காணாமல் போனதாகவும் தோட்டாக்கள் மட்டுமே உள்ளதாகவும் அவர் கூறியதைக் கேட்டு ஆய்வாளர் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
இதையடுத்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையின்போது, காவல்நிலையக் கண்காணிப்புக் கேமராவில் பானுபிரகாஷ் நகைகளைத் திருடிய காட்சி பதிவாகியிருந்தது.
மேலும், அவர் துப்பாக்கியை அடமானம் வைத்ததும் தெரிய வந்ததால் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார்.