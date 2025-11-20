புதுடெல்லி: மாநில அரசுகள் ஒப்புதல் கோரி அனுப்பும் மசோதாவுக்கு பதிலளிக்காமல் கிடப்பில் போட ஆளுநர்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று உச்ச நீதிமன்ற அரசியல் சாசன அமர்வு வியாழக்கிழமை தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
மாநில சட்டப்பேரவைகளில் நிறைவேற்றி அனுப்பப்படும் மசோதாக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல், எந்த பதிலும் அளிக்காமல் ஆளுநர்களால் கிடப்பில் போட முடியாது என்றும் கால வரம்பின்றி மசோதாக்கள் மீது முடிவெடுக்காமல் கிடப்பில் போட்டு வைக்க ஆளுநர்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் அரசியல் சாசன அமர்வு அளித்த தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டது தொடர்பாக அதிபர் திரௌபதி முர்மு 14 கேள்விகளை எழுப்பி இருந்தார்.
அதையே மனுவாக ஏற்று விசாரிப்பதாக தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய் தலைமையிலான அரசியல் சாசன அமர்வு அறிவித்தது.
சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்கள் தொடர்பாக தமிழக ஆளுநர் குறிப்பிட்ட காலவரம்புக்குள் உரிய முடிவு எடுக்கவில்லை என தமிழக அரசு புகார் எழுப்பியது. இதுதொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தையும் அணுகியது.
இந்த வழக்கில் கடந்த ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி தீர்ப்பளித்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு, ஆளுநர் காலம் தாழ்த்தியது சட்டவிரோதமானது என்று அறிவித்தது.
மேலும், தாமதப்படுத்திய மசோதாக்கள் முன்தேதியிட்டு நிறைவேறியதாகக் கருதப்படும் என்றும் அரசமைப்புச் சட்டம் வழங்கியுள்ள சிறப்பு அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்தே அதிபர் முர்மு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு 14 கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தார்.
இவ்வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற அரசியல் அமர்வு, மாநில அரசு நிறைவேற்றும் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்குதல், நிராகரித்தல், விளக்கத்துடன் சட்டப்பேரவைக்கு அனுப்புதல் அல்லது அதிபருக்கு அனுப்புதல் ஆகிய மூன்று தெரிவுகள் மட்டுமே உள்ளன என்று குறிப்பிட்டது.
மத்திய அரசு கூறுவது போல் மசோதாவை நிறுத்தி வைப்பது என்ற தெரிவு இல்லை என்றும் அது கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு எதிரானது என்றும் நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டினர்.
ஒரு மாநிலத்துக்கு இரண்டு அதிகார அமைப்புகள் இருப்பதை தங்களால் ஏற்க முடியாது என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதிகள், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசும் அமைச்சரவையும்தான் மாநிலத்தில் இயக்கும் முதன்மையான அதிகார அமைப்பாக இருக்க முடியும் என்றும் தெளிவுபடுத்தினர்.
மேலும், ஆளுநர் பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் மாநில அரசுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் நடைமுறைகளை மேற்கொள்ளக் கூடாது என்றும் ஒரு மசோதா சட்டமாக மாறும்போது மட்டுமே நீதித்துறை மறு ஆய்வு செய்ய முடியும் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.ஜனநாயக நாட்டில் ஆளுநர்களுக்கான காலக்கெடுவை நிர்ணயிப்பது அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது.
“உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு மகத்தான அதிகாரத்தை வழங்கும் பிரிவு 142-ஐ மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க பயன்படுத்த முடியாது.
“தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த வழக்கில், மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் ஆளுநருக்கு காலக்கெடு நிர்ணயம் செய்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் 2 நீதிபதிகள் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது,” என்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அரசியல் அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.