Heroin worth Rs. 40 crore dropped by a Pakistani drone at the Jammu border.

Security forces seized 6.5 kg of heroin, valued at 40 crore rupees, dropped by a Pakistani drone on the Jammu and Kashmir border. This recovery followed information from villagers. Police also arrested Jatin and Danish Dogra, who were in contact with Pakistani smugglers, in connection with the incident.

Generated by AI