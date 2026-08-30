புதுடெல்லி: இந்தியாவும் உஸ்பெகிஸ்தானும் இருதரப்பு உறவுகளை மேம்படுத்தும் வகையில், பல்வேறு துறைகளில் இணைந்து செயல்பட முடிவெடுத்துள்ளன.
மத்திய ஆசிய நாடான உஸ்பெகிஸ்தானுக்கு மேற்கொண்டுள்ள தனது இரண்டு நாள் அரசுமுறைப் பயணத்தின்போது, இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அதிபர் ஷவ்கத் மிர்சியோயேவுடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 30) பேச்சுவார்த்தை நடத்தின.
அப்போது வர்த்தகம், முதலீடு, மின்னிலக்க இணைப்பு, தற்காப்பு, எரிசக்தி ஆகிய துறைகளில் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த இரு நாடுகளும் ஒப்புக்கொண்டன.
இச்சந்திப்பில் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான உத்திபூர்வ பங்காளித்துவத்தை, கூட்டாண்மையை மேலும் பலப்படுத்துவது குறித்து இரு தலைவர்களும் விரிவாக விவாதித்தனர்.
இந்தியப் பிரதமராகப் பொறுப்பேற்ற பின்னர் திரு மோடி உஸ்பெகிஸ்தானுக்கு மேற்கொண்டுள்ள நான்காவது பயணம் இதுவாகும்.
இந்தியாவின் ‘விக்சித் பாரத்’ (வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா), உஸ்பெகிஸ்தானின் ‘யாங்கி உஸ்பெகிஸ்தான்’ (புதிய உஸ்பெகிஸ்தான்) ஆகிய இரு நாடுகளின் தொலைநோக்குத் திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து முன்னேறுவது குறித்து முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன.
தனது பயணத்தின்போது பிரதமர் மோடி, தாஷ்கண்டில் அமைந்துள்ள முன்னாள் இந்தியப் பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி நினைவிடத்திற்குச் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.
மேலும், தாஷ்கண்ட் யோகா கூட்டமைப்பு சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த யோகா நிகழ்ச்சியிலும் பங்கேற்று இந்தியக் கலாசாரப் பிணைப்பை உறுதிப்படுத்தினார்.
இந்திய வம்சாவளியினருடன் உரையாடிய பிரதமர், இரு நாடுகளிடையேயான நட்புறவின் முக்கியப் பாலமாக அவர்கள் திகழ்வதாகப் பாராட்டினார்.
பிரதமர் மோடியின் இந்தப் பயணம், பொருளியல், உத்திபூர்வ உறவை அடுத்தகட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளதாக இந்திய வெளியுறவு அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
உஸ்பெகிஸ்தான் பயணத்தை நிறைவு செய்து, அடுத்து கிர்கிஸ்தானில் நடைபெறும் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் மாநாட்டில் பங்கேற்காக அங்கு செல்கிறார் பிரதமர் மோடி.