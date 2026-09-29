Home
quick-news-icon

அமெரிக்காவில் மிகப்பெரிய எஃகு ஆலையைக் கட்டவுள்ள இந்தியாவின் எஸ்சார் குழுமம்

அமெரிக்காவில் மிகப்பெரிய எஃகு ஆலையைக் கட்டவுள்ள இந்தியாவின் எஸ்சார் குழுமம்

படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

29 Sep 2026 - 5:17 pm

2 mins read

புதுடெல்லி: இந்தியாவின் எஸ்சார் குழுமம் அமெரிக்காவில் மிகப்பெரிய எஃகு ஆலையைக் கட்ட கிட்டத்தட்ட 15 பில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்யவுள்ளது.

அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் முதலீடு குறித்து தகவலும் வெளியிட்டுள்ளார்.

ரூயா குடும்பத்திற்குச் சொந்தமான எஸ்சார் நிறுவனம் தனது அமெரிக்கத் துணை நிறுவனமான மெசாபி மெட்டாலிக்ஸ் மூலம் இந்த முதலீட்டைச் செய்கிறது.

முதலீடு அறிவிப்பு குறித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்த திரு டிரம்ப், “அமெரிக்க வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய எஃகு ஆலையை மெசாபி மெட்டாலிக்ஸ் நிறுவனம் அயோவா மாநிலத்தில் கட்டவுள்ளது. உலகின் மிகப்பெரிய ஆலைகளில் இதுவும் ஒன்று,” என்று அவர் கூறினார்.

வெள்ளை மாளிகையின் தகவல்படி, அயோவாவில் 15 பில்லியன் டாலர் மதிப்பில் புதிய ஆலை கட்டப்படவுள்ளது. அது அந்த மாநிலத்திற்கு 1,750 நிரந்தர வேலைவாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரும் என உறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்தத் திட்டம் மின்னசோட்டாவில் உள்ள ஒரு புதிய சுரங்கத்தின் இரும்புத் தாதுவைப் பயன்படுத்தும். அதன் மூலம் சுரங்கத்திலிருந்து எஃகு உற்பத்தி வரையிலான ஓர் ஒருங்கிணைந்த விநியோகச் சங்கிலி உருவாக்கப்படும்.

மெசாபி மெட்டாலிக்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் ரேவந்த் ரூயா கூறுகையில், தனது குடும்பம் மின்னசோட்டா இரும்புத் தாது சுரங்கத்தில் கிட்டத்தட்ட 3 பில்லியன் டாலரை முதலீடு செய்யும்,” என்று குறிப்பிட்டார்.

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் செயல்படத் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் புதிய ஆலை, ஆண்டுக்கு 10 மில்லியன் டன் எஃகை உற்பத்தி செய்யும் என்று கூறப்படுகிறது

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
செவ்வாய்க்கிழமை (செப்டம்பர் 29) காலையில் தோ பாயோவிலிருந்து காணப்பட்ட நகரின் புகைமூட்டம்.

சிங்கப்பூர் முழுவதும் காற்றுத்தரம் ஆரோக்கியமற்ற நிலையை எட்டியது

29 Sep 2026 - 10:30 AM

செந்தோசா தீவில் இயங்கும் ஆர்டபிள்யூஎஸ் சூதாட்டக்கூடம்.

செந்தோசா சூதாட்டக்கூடத்தில் $10,000 கள்ள நோட்டுகள்: இந்தோனீசியா விசாரணை

29 Sep 2026 - 11:28 AM

விபத்தைத் தொடர்ந்து தஞ்சோங் ரூ ரிவர்ஃபிரண்ட் II கட்டுமானப் பகுதியில் பணிகள் அனைத்தும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

கட்டுமானத் தளத்தில் உயரத்திலிருந்து விழுந்த ஊழியர் மரணம்

29 Sep 2026 - 12:35 PM

தெம்பனிசில் அமைந்துள்ள விஎஸ்எம்சி ஆலை வரும் 2029ஆம் ஆண்டிற்குள் தனது முழு உற்பத்தித்திறனை எட்டும்போது மாதத்திற்கு 44,000 கணினிச் சில்லுகளைத் தயாரிக்கும்.

புதிய சில்லு ஆலை திறப்பு: 1,600 வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கம்

28 Sep 2026 - 7:02 PM

மேலும் அடுத்த பத்தாண்டுகளில் அது அமெரிக்கப் பொருளியலுக்கு 95 பில்லியன் டாலரைச் சேர்க்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்
டோனல்ட் டிரம்ப்முதலீடுவரிச்சலுகை

தொடர்புடைய செய்திகள்