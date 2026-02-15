Home
அசாமில் இந்தியாவின் முதல் நீருக்கடியில் செல்லும் சாலை-ரயில் சுரங்கப்பாதை

அசாமில் இந்தியாவின் முதல் நீருக்கடியில் செல்லும் சாலை-ரயில் சுரங்கப்பாதை

அ​சாமில் பிரம்​மபுத்​திரா நதி​யின்கீழ் அமைக்கப்படவுள்ள இரண்டைக்குழாய் சுரங்கப்பாதையின் மாதிரி வடிவம். - படம்: மாலை மலர்
புதுடெல்லி: இந்தியாவின் முதல்  நீருக்கடியிலான இரட்டைக்குழாய் சாலை, ரயில் சுரங்கப்பாதை திட்டத்திற்கு இந்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

அ​சாமில் பிரம்​மபுத்​திரா நதி​யின்கீழ் ரூ.18,662 கோடி செல​வில் அந்தச் சுரங்​கப் பாதைகளை அமைக்க அந்நாட்டு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

ஒரு சுரங்கப் பாதையில் ரயில்களும் மற்றொரு சுரங்கப் பாதையில் வாகனங்களும் இயக்கப்பட உள்ளன.

இது உலகின் இரண்டாவது சாலை-ரயில் சுரங்கப்பாதையாக இருக்கும். முதலாவது ஐரோப்பாவில் அமைந்துள்ளது.

அசாம் மாநிலம் கோஹ்பூரிலிருந்து நுமலிகர் வரை பிரம்​மபுத்​திரா நதி​யின்கீழ் 32 மீட்​டர் ஆழத்​தில் இரட்டை சுரங்​கப் பாதைகள் அமைக்​கப்பட உள்​ளன. இவை 33.7 கி.மீ. நீளம் கொண்​ட​தாக​வும் 4 வழிப் பாதை​யாக​வும் இருக்​கும்.

அவ்வழித்தடங்களில் ஆங்​காங்கே செயற்கை தீவு​களும் உரு​வாக்​கப்பட உள்​ளன.

இது அசாமில் உள்ள கோப்பூர் -நுமாலிகர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு இடையிலான பயண நேரத்தை சுமார் 6 மணி நேரத்திலிருந்து 20 நிமிடங்களாகக் குறைக்கும்.

முன்னதாக, பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி அசாம் சென்ற இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அவசர காலங்களில் விமானங்கள் தரையிறங்கும் சாலையையும் பிரம்மபுத்திரா ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள ஆறு வழிச் சாலைப் பாலத்தையும் திறந்து வைத்தார்.

