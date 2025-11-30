புதுடெல்லி: இலங்கையில் ஏற்பட்ட சேதங்களின் காரணமாகப் பல ஆயிரம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தியா தனது நட்பு நாடான இலங்கைக்கு உதவத் தாமதிக்கவில்லை.
வங்கக் கடலில் உருவாகித் தீவிரமடைந்த ‘டிட்வா’ புயல், தமிழகக் கடற்கரையைத் தாக்கும் முன்னர், அண்டை நாடான இலங்கையைப் புரட்டிப்போட்டது.
இந்தப் புயல் காரணமாக இலங்கையின் பல பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழையும், வெள்ளப் பெருக்கும் ஏற்பட்டது.
இந்தப் பேரிடரைச் சமாளிக்க இலங்கை அரசுக்கு உதவியாக இந்திய அரசு உடனடியாக நிவாரணப் பொருள்களை வழங்கியது.
இதுதொடர்பாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ‘ஆபரேஷன் சாகர் பந்து,’ என்ற மீட்பு நடவடிக்கை தொடங்கி உள்ளது. இதன் பலனாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்ந்து மீட்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
“80 டன் நிவாரணப் பொருள்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. நிவாரணப்பொருள்களில் உணவுப் பொட்டலங்கள், மருத்துவக் கருவிகள், குடிநீர் சுத்திகரிப்பு மருந்துகள், உடமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கானத் தார்ப்பாய்கள் உள்ளிட்ட அவசரத் தேவைகளுக்கான நிவாரணப் பொருள்களுடன் சாப்பிடத் தயாராக உள்ள உணவுப் பொருள்களையும் ஏற்றிச் சென்ற இந்திய விமானப்படையின் C-130 J விமானம் கொழும்பில் தரையிறங்கியுள்ளது,” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
இந்தப் பேரிடர் காலத்தில், இந்தியா தனது அண்டை நாட்டு உறவை வலுப்படுத்தவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குச் சரியான நேரத்தில் உதவி கிடைப்பதை உறுதி செய்வதுமே இந்த நிவாரணப் பணியின் முக்கிய நோக்கம் ஆகும்.