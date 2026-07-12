Home
quick-news-icon

உள்​நாட்​டில் தயாரிக்​கப்​பட்ட மகேந்திரகிரி போர்க்கப்பல் கடற்படையில் இணைப்பு

உள்​நாட்​டில் தயாரிக்​கப்​பட்ட மகேந்திரகிரி போர்க்கப்பல் கடற்படையில் இணைப்பு

2 mins read
74310954-6fec-4624-a532-1e6e879d71ab
தற்போது ஆறாவது போர்க் கப்பலாக ஐஎன்எஸ் மகேந்திரகிரி உருவாகியுள்ளது. - படம்: இந்து தமிழ் திசை

புதுடெல்லி: முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டுத் தொழில்நுட்பத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட ஐஎன்எஸ் மகேந்திரகிரி போர்க்கப்பல் இந்தியக் கடற்படையில் வெற்றிகரமாக இணைக்கப்பட்டது.

இந்தியக் கடற்படையை வலுவாக்கும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றின் ஓர் அங்கமாக கடற்படையிலுள்ள போர்க் கப்பல்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க இந்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.

இதையடுத்து, கடற்படையில் புதிய போர்க் கப்பல்கள் சேர்க்கப்பட்டு வருகின்றன என்றும் இதன்மூலம் சீன கடற்படைக்கு இணையாக இந்தியக் கடற்படை உருவெடுத்து வருகிறது என்றும் இந்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு இந்தியக் கடற்படைக்காக ஏழு போர்க்கப்பல்களைத் தயாரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. இதற்காக ரூ.45,000 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டு ‘பு​ராஜெக்ட் 17ஏ’ என்ற பெயரில் மும்​பை​யில் பணிகள் தொடங்கின.

முதற்கட்டமாக கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஐஎன்எஸ் நீலகிரி இந்தியக் கடற்படையில் இணைந்தது. தற்போது ஆறாவது போர்க் கப்பலாக ஐஎன்எஸ் மகேந்திர கிரி உருவாகியுள்ளது.

இது தொடர்பாக ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் கடற்படைத் தளத்தில் இந்தியத் தற்காப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங் கலந்துகொண்டு ஐஎன்எஸ் மகேந்திர கிரி போர்க்கப்பலை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்.

149 மீட்டர் நீளம் கொண்ட இப்போர்க் கப்பலின் எடை 6,670 டன் ஆகும். இது மணிக்கு 52 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் என்றும் இதில் மூத்த அதிகாரிகள், கடலோடிகள் 230 பேர் பணியாற்றுகின்றனர் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இந்நிகழ்வில் பேசிய அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங் இந்தியக் கடற்படை வெறும் போர்ப்படையாக மட்டுமன்றி, நாட்​டின் பொருளியல் நலன்களுக்கு வலு​வான பாது​காவலனாக​வும் விளங்​கு​வதாகக் குறிப்பிட்டார்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
ஜோகூர் சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றிபெற்ற மலேசிய இந்தியர் காங்கிரஸ் (மஇகா) உறுப்பினர்கள்.

ஜோகூர் சட்டமன்றத் தேர்தலில் மஇகா போட்டியிட்ட 4 இடங்களிலும் வெற்றி

12 Jul 2026 - 8:38 PM

கடல் சீற்றம் காரணமாக அந்த விசைப்படகு கட்டுப்பாட்டை இழந்து கடலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

வியட்நாம் படகு விபத்து: 15 இந்தியச் சுற்றுலாப் பயணிகள் உயிரிழப்பு

12 Jul 2026 - 5:38 PM

ஜோகூர் பாரு நகருக்குள் நுழையும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தாலும் வாக்குப்பதிவு நாளான சனிக்கிழமை அன்று (ஜூலை 11) பெரும்பாலான சாலைகளில் போக்குவரத்து சீராக இருந்தது.

ஜோகூர் தேர்தல்: 2வது பாலம், ஜோகூரின் முக்கிய சாலைகளில் சீரான போக்குவரத்து

11 Jul 2026 - 2:34 PM

உள்ளூர்க் கலைஞர்கள் படைத்த மேடை நிகழ்ச்சியில் கிட்டத்தட்ட 500 பேர் பங்கேற்றனர்.

செவ்வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம்; ஜெய்சங்கர் நினைவுகளின் கொண்டாட்டம்

12 Jul 2026 - 6:00 AM

ஐந்து தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடத்த தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தடை விதிக்கக் கோரி பாளையங்கோட்டையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் வெங்கடாசலபதி என்பவர் பொதுநல வழக்கு தொடுத்துள்ளார்.

ஐந்து தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை: உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

11 Jul 2026 - 7:26 PM

தனிநபர் வரியைக் குறைக்க நிறுவன லாபத்திற்கான வரியைச் செலுத்துவது ஒரு வகையான போலி ஏற்பாடு எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வரியைக் குறைக்க போலி ஏற்பாடுகள்: அதிகம் சம்பாதிக்கும் 279 பேர் சிக்கினர்

11 Jul 2026 - 10:16 AM

சிங்கப்பூரில் 65 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய தனியாக வாழும் மூத்தோரின் எண்ணிக்கை 2025ம் ஆண்டில் 88,400 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

தனிமையில் சிலர், தனியாக பலர்: 2025ல் மூத்தோரின் நிலை

10 Jul 2026 - 7:45 PM

வனவிலங்குகளுக்குத் தொடர்ந்து புகலிடம் வழங்கும் விதமாக மாஜு காட்டுப் பகுதியில் எட்டு ஹெக்டர் பரப்பளவு நிலம் பாதுகாக்கப்படும் என்று வீவக தெரிவித்தது.

கிளமென்டி அருகில் உள்ள மாஜு காட்டுப்பகுதியில் வீடமைப்புத் திட்டம்

10 Jul 2026 - 12:31 PM

தமிழகத்தின் கோயில்களிலிருந்து திருடப்பட்டு ஆஸ்திரேலிய அருங்காட்சியகங்களில் வைக்கப்பட்ட சிலைகள்.

ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து தமிழகம் திரும்பும் சோழர் கால சாமி சிலைகள்

10 Jul 2026 - 7:58 PM

பெண்கள் இலவசப் பயணத் திட்டத்தால் தனியார் பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் குறைந்து, வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டு வருவதாகத் தனியார் பேருந்து நிறுவனங்கள் கூறி வந்தன.

பெண்கள் இலவசப் பயணம்: தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்

10 Jul 2026 - 6:23 PM

மத்திய கிழக்கில் போர் தொடங்​கிய பிறகு, இந்​தியக் கடற்​படை ‘ஆப்பரேஷன் ஊர்ஜா சுரக் ஷா’ மூலம் ரூ.9,000 கோடிக்​கும் அதிக மதிப்​புள்ள அத்​தி​யா​வசி​யப் பொருள்​களை ஏற்றிச் சென்ற 18 வணி​கக் கப்​பல்​களுக்குப் பாது​காப்பு அளித்து அவற்றை வழிநடத்​தி​யதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

எந்​தவொரு நாட்​டுக்​கும் திறமை​யான, உடனடி​யாக எதிர்​வினை​யாற்​றக் கூடிய கடற்​படை எவ்​வளவு அவசி​யம் என்​பதை அண்மைய நிகழ்​வு​கள் மீண்​டும் உணர்த்தியுள்ளதாக அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங் தெரிவித்தார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
போர்க்கப்பல்ராஜ்நாத் சிங்தற்காப்பு அமைச்சுகடற்படைமத்திய கிழக்குபோர்

தொடர்புடைய செய்திகள்