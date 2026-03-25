Home
மேற்குவங்க அரசியல் க(கு)ளத்தில் ‘துள்ளி விளையாடும் மீன்’ கலாசாரம்

2 mins read
மேற்கு வங்கத்தில் மீன் கலாசாரம்: மம்தா vs பாஜக
பிதான்​ நகர் தொகுதி பாஜக வேட்​பாளர் டாக்​டர் சரத்​வத் முகோ​பாத்​யாய், கட்லா வகை மீனை கையில் ஏந்​தி​யபடி வீடு வீடாகச் சென்று வாக்கு சேகரிக்கிறார். - படம்: இந்து தமிழ் திசை

கோல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைந்தால் அம்மாநிலத்தின் கலாசாரம் பாதிக்கப்படும் என்று முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார்.

சட்​டப்பேர​வைத் தேர்தலையொட்டி பிரசாரம் மேற்கொண்டுள்ள அவர், பாஜக ஆட்சியில் மீன் உணவுக்குத் தடை விதிக்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் எச்சரித்துள்ளார்.

பாஜக​வினர் வெளிமாநிலங்​களைச் சேர்ந்​தவர்​கள் என்பதால் அவர்​களுக்கு மேற்கு வங்க மீன் உணவு கலா​சா​ரம் குறித்து எதுவும் தெரி​யாது என்​றும் முதல்​வர் மம்தா கூறினார்.

மேற்கு வங்கத்தில் ஏப்​ரல் 23, 29ஆம் தேதி​களில் இரு கட்டங்களாக பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. இம்முறை, மம்தா தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்​கிரஸ் கட்​சி, பாஜக இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.

இந்நிலையில், பாஜகவை வீழ்த்த ‘மீன் அரசியலை’க் கையில் எடுத்துள்ளார் முதல்வர் மம்தா.

‘மீன் மற்​றும் சாதம்’ என்​பது மேற்கு வங்க மக்​களின் உணவுப்பழக்​கமாக மட்டுமல்லாமல், அவர்​களின் அடை​யாள​மாக​வும் கருதப்​படு​கிறது. அங்கு பெரும்பாலானோர் மீன் உணவு சாப்பிடும் பழக்கம் உள்ளவர்கள்.

இந்நிலையில், மம்தாவின் பிரசாரம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதற்குப் பதிலடி கொடுக்க பாஜகவும் வியூகம் வகுத்திருப்பது பிரசாரக்களத்தில் மோதலை மீறிய சுவாரசியத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பாஜக ஆட்​சிக்கு வந்​தால் மேற்கு வங்க மக்​களிடம் சைவ உணவைத் திணிக்க முயலும் என்கிறார் மம்தா.

தொடர்புடைய செய்திகள்
மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி, வாக்கு விகிதத்தில் மற்றக் கட்சிகளைவிடத் தெளிவான முன்னிலையில் இருக்கும் என்று கருத்துக்கணிப்புத் தெரிவித்துள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் மம்தாவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம்: கருத்துக்கணிப்பு

பிரதமர் மோடியும் மேற்குவங்க முதல்வரான மம்தாவும் அதிபர் வருகையின்போது நெறிமுறை மீறிய விவகாரத்தில் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அதிபர் வருகையின்போது நெறிமுறை மீறல்; பிரதமர் மோடி, முதல்வர் மம்தா கடும் வாக்குவாதம்

இதையடுத்து, பாஜக வேட்​பாளர்​கள் மீன் உணவைச் சாப்​பிடும் காணொளிகளைச் சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்து வரு​கின்​றனர்.

பிதான்​ நகர் தொகுதி பாஜக வேட்​பாளர் டாக்​டர் சரத்​வத் முகோ​பாத்​யாய், கட்லா வகை மீனை கையில் ஏந்​தி​யபடி வீடு வீடாகச் சென்று வாக்கு சேகரிக்கிறார்.

அப்​போது, பாஜக ஒரு​போதும் மீன் அல்​லது இறைச்​சிக்​குத் தடை விதிக்​காது என்​றும் அவர் உறு​தி​யளித்து வருகிறார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
