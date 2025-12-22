மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நடைபெற்ற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பாஜக தலைமையிலான ‘மகாயுதி’ கூட்டணி பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
மொத்தமுள்ள 286 நகராட்சிகளில் 245 இடங்களை ‘மகாயுதி’ கூட்டணி கைப்பற்றியுள்ளது. 75 விழுக்காட்டு நகராட்சித் தலைவர்கள் இக்கூட்டணியைச் சேர்ந்தவர்களே.
மொத்தம் 6,859 கவுன்சிலர் பதவிகளில், 3,300 இடங்களை வென்று பாஜக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.
கூட்டணியில் உள்ள ஷிண்டே சேனா 600 இடங்களையும், அஜித் பவார் தரப்பு 200 இடங்களையும் வென்றன.
கட்சிரோலி நகராட்சித் தலைவர் தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் தேஷ்முக், பாஜக வேட்பாளரை விட ஒரே ஒரு வாக்கு அதிகம் பெற்று (717 - 716) வெற்றி பெற்றார்.
வெற்றி குறித்து முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் கூறுகையில், “அரசின் வளர்ச்சித் திட்டங்களை விளக்கி, 100 விழுக்காடு நேர்மறையாகப் பிரசாரம் செய்ததற்கு மக்கள் அளித்த அங்கீகாரம் இது,” என்றார்.