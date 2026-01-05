Home
காமன்வெல்த் நாடுகளின் நாயகர்கள் மாநாட்டில் மோடி

இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி. - படம்: ஃபுளூம்பர்க்

புதுடெல்லி: டெல்​லி​யில் நடை​பெறும் காமன்​வெல்த் நாடு​களின் நாடாளுமன்ற ​நாயகர்​கள் மாநாட்​டை, ஜனவரி 15ஆம் தேதி இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைப்​பார் என்று எதிர்​பார்க்​கப்​படு​கிறது.

பிரிட்​டன், கனடா, இந்​தியா உட்பட 56 நாடு​கள் அங்​கம் வகிக்​கும், காமன்​வெல்த் நாடு​களின் நாடாளுமன்ற நாயகர்​கள் அமைப்​பை, கடந்த 1969ஆம் ஆண்டு கனடா​வின் அப்​போதைய நாடாளுமன்ற ​நாயகர் லுசி​யன் லாமரெக்ஸ் உரு​வாக்​கி​னார்.

​நாயகர்​கள், அவைத் தலை​வர்​கள் நாடாளு​மன்​றத்தை பாரபட்​சமின்றி நடத்​து​வது, நேர்​மை​யாக நடத்​து​வதை ஊக்​குவிக்​கும் நோக்​கத்​துடன் இந்த அமைப்பு தொடங்​கப்​பட்​டது.

இந்​நிலை​யில், கடந்த ஆண்டு பிரான்ஸ் கடல் பகு​தி​யில் அமைந்துள்ள குரென்சீ தீவில் காமன்​வெல்த் நாடு​களின் நாடாளுமன்ற ​நாயகர்​கள் மாநாடு நடை​பெற்​றது.

அதில் பங்​கேற்ற இந்​திய ​நாயகர் ஓம் பிர்​லா, 2026ல் நடை​பெறும் மாநாட்​டில் செயற்கை நுண்​ணறிவை நாடாளு​மன்​றத்​தில் பயன்​படுத்​து​வது குறித்து விவா​திக்​கப்​படும் என்று பேசி​யிருந்​தார்.

28வது காமன்​வெல்த் நாடு​களின் நாடாளுமன்ற ​நாயகர்​கள் மாநாடு, டெல்​லி​யில் உள்ள சம்​வி​தான் சதனில் (பழைய நாடாளு​மன்றக் கட்​டடம்) உள்ள மண்​டபத்​தில் 14ஆம் தேதி முதல் 17ஆம் தேதிவரை நடக்கவுள்ளது.

