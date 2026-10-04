டெல் அவிவ்: இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சார் ஆகியோருக்கு இஸ்ரேலின் சுதந்திர தின விழாவில் பங்கேற்குமாறு அந்நாட்டுப் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெட்டன்யாகு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள இஸ்ரேல் சுதந்திர தினக் கொண்டாட்டத்தில், சிறப்பு சிறப்பு விருந்தினர் பிரதமர் மோடியுடன் இணைந்து சுதந்திரச் சுடரை ஏற்றி வைக்குமாறு ஸ்மித்திற்கு திரு நெட்டன்யாகு அழைப்பு விடுத்தார்.
நடுவானில் விமானத்தைக் கடத்த முயன்ற துணை விமானியின் கொடூர தாக்குதலை முறியடித்து, 174 பயணிகளின் உயிரைக் காப்பாற்றிய தலைமை விமானி ஸ்மித் மச்சாரின் அசாத்திய வீரத்தைப் பாராட்டி நெட்டன்யாகு அவரிடம் தொலைபேசியில் உரையாடினார்.
அப்போது, அவரை ‘உலகளவில் போற்றப்படும் மாவீரர்’ எனப் புகழ்ந்த நெட்டன்யாகு, அவர் விரைவில் குணமடைய வாழ்த்தினார்.
“நீங்கள் இஸ்ரேல், இந்தியா, உலக நாடுகளின் உண்மையான கதாநாயகன். இக்கட்டான சூழலில் நீங்கள் காட்டிய துணிச்சலும் நிதானமும் பல நூறு உயிர்களைக் காப்பாற்றியுள்ளது,” என்று அதிபர் நெட்டன்யாகு பாராட்டினார்.
இஸ்ரேல் குடிமக்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும் இந்த உயரிய மரியாதையை ஒரு வெளிநாட்டு விமானிக்கு வழங்குவது இதுவே முதன்முறை என்பதால், உலக அளவில் இது பெரும் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
விமானி ஸ்மித் தற்போது அபுதாபியில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.