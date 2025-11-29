பங்ளாதேஷில் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய புரட்சியின் உச்சக்கட்டமாக அந்நாட்டின் முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசினாவுக்கு நவம்பர் 17ஆம் தேதி மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இந்தியாவில் தஞ்சம் புகுந்துள்ள திருவாட்டி ஹசினாவை ஒப்படைக்கும்படி பங்ளாதேஷ் இடைக்கால அரசு கோரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில் அவ்விரு நாடுகளுக்கும் இடையே இதுவரை நிலவி வந்த நல்லுறவு எதிர்காலத்தில் எப்படி இருக்கும் என்பது கேள்விக்குறியாகி இருக்கிறது.
மரண தண்டனைத் தீர்ப்பு, தென்கிழக்காசிய புவிசார் அரசியலில் குறிப்பிடத்தக்க திருப்பமாகும். குற்றவாளிகளை நாடுகடத்துவதற்காக இந்தியாவும் பங்ளாதேஷும் 2013ல் செய்துகொண்ட ஒப்பந்தத்தை பங்ளாதேஷ் மீண்டும் நினைவுபடுத்தியது. ஆனால், அரசியல் ரீதியான அதிருப்தியை அடக்குவதற்காக இந்த ஒப்பந்தம் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
திருவாட்டி ஹசினாவின் தலைமையில் செயல்பட்ட முன்னைய அவாமி லீக்கிற்கும் தற்போதைய அரசாங்கத்திற்கும் இடையிலான பகைமை, திருவாட்டி ஹசினாவின் வழக்கறிஞர்கள் இல்லாமல் நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது உள்ளிட்ட சிலவற்றால் இந்தியாவின் மறுப்புக்கு வலுவான காரணங்கள் உள்ளன.
தீர்ப்பை புதுடெல்லி கண்டுகொண்டபோதும் வெளிப்படையாக இதுவரை எந்த நிலைப்பாட்டையும் தெரிவிக்காதது, வட்டார அரசியலில் பின்பற்றிவரும் அந்நாட்டின் கவனம் மிகுந்த, நிதானமானப் போக்கின் நீட்சி எனலாம்.
பிப்ரவரி 2026ல் நடைபெறவுள்ள வாக்களிப்பும் தேர்தலும் புதிய அரசியல் சக்திகளின் நுழைவாயிலாகக் கருதப்படுகின்றன. தேர்தலில் போட்டியிட அவாமி லீக் தடைசெய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் தேசியக் குடிமக்கள் கட்சி, ஜமாத் இ இஸ்லாமி கட்சி ஆகியவை இன்னும் பெரிதாக உருவெடுக்கும் வாய்ப்புகளைப் பெற்றுள்ளன.
திருவாட்டி ஹசினா அரசாங்கத்தின் தலைமையில் இந்தியாவுக்கும் பங்ளாதேஷுக்கும் இடையே முன்னர் நிலவிய ஆழமான, உத்திபூர்வ உறவில் தற்போது பதற்றமும் நம்பிக்கையின்மையும் ஏற்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவுக்கு எதிரான எண்ணப்போக்கு பங்ளாதேஷ் பொதுமக்களிடையே பரவினால் அரசியல்வாதிகளும் கிளர்ச்சியாளர்களும் அதனைப் பயன்படுத்த முயல்வர். திருவாட்டி ஹசினாவின் தலைமையில் ரொஹிங்யா அகதிகள் விவகாரம் சிறப்பாகக் கையாளப்படவில்லை என்றாலும் புதிய அரசாங்கத்தின் அணுகுமுறை என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்துக் கவலைகள் உள்ளன.
அடுத்த ஆண்டுக்குள் எந்தவிதமான அரசியல் எண்ணப்போக்கு அந்நாட்டில் தலைதூக்கும் என்பது இன்றைய நிலையில் தெளிவாகப் புலப்படவில்லை. வரலாற்றில் நாம் காணும் பல்வேறு புரட்சிகள், பிரெஞ்சுப் புரட்சியைப் போன்றவை. அதாவது, ஆட்சிக்கவிழ்ப்பை நிகழ்த்துபவர்கள், அதற்கு மாற்றாகச் செயல்படும் கட்டமைப்புகளை நேரடியாக உருவாக்குவதில்லை (அமெரிக்கப் புரட்சி போன்றவை இதற்கு விதிவிலக்குகள்). தற்போதைய யூனுஸ் அரசு, பாகுபாடற்ற, மனித உரிமை சார்ந்த போக்கின்மீது தன் கடப்பாட்டை வெளிப்படுத்தினாலும் அதனை மீறி அடிப்படைவாதத் தரப்புகள் உருவாகும் அபாயங்கள் உள்ளன.
வட்டார நிலைத்தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு இந்தியா, ஷேக் ஹசினாவையும் அவாமி லீக்கையும் கடந்து செல்லவேண்டும். தலாய் லாமாவிற்கு அடைக்கலம் தந்து எப்படி இந்தியா, சீனாவுடன் உறவு பாராட்டவேண்டிய நிலையில் இருக்கிறதோ அதேபோல் திருவாட்டி ஹசினாவின் அரசியலிலிருந்தும் விலகிநின்று அந்நாட்டின் நிலைத்தன்மைக்குப் பங்களிப்பது நல்லதாகும்.
தென்கிழக்காசிய வட்டாரத்தின் நன்மைக்காக இந்தியாவும் பங்ளாதேஷும் தங்களுக்கிடையிலான பொருளியல், தளவாடப் பிணைப்புகளை வலுப்படுத்த வேண்டும். கடல் எல்லைகள் இல்லாத நாடுகளான நேப்பாளத்திற்கும் பூட்டானுக்கும் பொருளியல் உயிர்நாடியாகத் திகழ்வது சட்டோகிராம் துறைமுகமே. தற்போது உறுதி செய்யப்பட்டுவரும் விரிவான பொருளியல் பங்காளித்துவ உடன்பாடு (Comprehensive Economic Partnership Agreement) வருங்காலத்தில் இரு நாடுகளுக்குமே முதலீடுகளையும் வர்த்தகங்களையும் மேம்படுத்தவுள்ளது.
எனவே, உலக விவகாரங்களுக்காக இந்தியா செயல்படுத்திவரும் நடைமுறை சார்ந்த அணிசேராப் போக்கைத் தனது அண்டை நாட்டு விவகாரங்கள் தொடர்பிலும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.