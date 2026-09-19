புதுடெல்லி: சுவிட்சர்லாந்தின் நெஸ்ட்லே நிறுவனத்தின் குழந்தை உணவு மாதிரியின் தரம் குறைந்திருப்பதை இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு, தரக்கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் கண்டுபிடித்துள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, அந்நிறுவனத்திற்கு எதிரான சட்டபூர்வ நடவடிக்கைகள் இந்திய அரசினால் தற்போது உடனடியாகத் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாதிரி ஆய்வில், குழந்தைகளுக்கான சிறப்புப் பாலான ‘ஃபாலோ-அப் ஃபார்முலா’ மாதிரி, பயோட்டின் அளவீட்டில் குறைந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது. வைட்டமின் பி7 என்று பரவலாக அழைக்கப்படும் பயோட்டின் அளவு, இந்தியச் சட்டங்களின்கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேவையான தரநிலைகளுக்குப் பொருந்தவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுதவிர, இரு குழந்தை உணவுப் பொருள்களின் ‘லேபிள்’களில் தவறான தகவல்களைக் குறிப்பிட்டு இருந்ததற்காகவும் நெஸ்ட்லே நிறுவனத்திற்கு எதிராக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
மொத்தம் மூன்று தனித்தனி வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக உணவுப் பாதுகாப்பு ஆணையம் தெளிவாகச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
இந்தச் சட்டபூர்வ நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து இந்தியாவில் நெஸ்ட்லே நிறுவனப் பங்குகளின் மதிப்பு கிட்டத்தட்ட மூன்று விழுக்காடு அளவுக்குச் சரிவைக் கண்டது.
இருப்பினும், தங்களின் தயாரிப்புகள் அனைத்தும் அரசு விதிமுறைகளுக்கு முழுமையாக உட்பட்டு இருப்பதாக நெஸ்ட்லே நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், ‘லேபிள்’களில் குறிப்பிட்டுள்ள தகவல்கள் அறிவியல் ஆதாரங்களுடன் பொருந்தக்கூடிய உண்மைமிக்கவை என்றும் அந்நிறுவனம் தங்களின் தரப்பில் தெளிவான விளக்கம் அளித்துள்ளது.
எனினும், சம்பந்தப்பட்ட அரசு அதிகாரிகளுடன் இணைந்து தொடர்ந்து பணியாற்றத் தயாராக இருப்பதாகவும் நெஸ்ட்லே நிறுவனம் மீண்டும் தெரிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் நுகர்வோரின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு உணவுப் பொருள்களின் தரத்தை உறுதிசெய்யும் ஆய்வுகளும் பரிசோதனைகளும் தொடர்ந்து தீவிரப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
உணவுப் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை அனைத்து நிறுவனங்களும் முறையாகப் பின்பற்றுவதை உறுதிசெய்ய தேவையான சட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.