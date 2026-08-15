ஹாங்காங்கில் சனிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 15) நடைபெற்ற ஆசிய வலைப்பந்து வெற்றியாளர் போட்டித் தொடரின் இறுதிச்சுற்றில், போட்டியை ஏற்றுநடத்திய ஹாங்காங் அணியை 67-54 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி சிங்கப்பூர் வெற்றியாளர் பட்டத்தைத் தக்கவைத்துக்கொண்டது.
இதன் மூலம் ஆசிய வலைப்பந்தாட்டத்தில் தனது ஆதிக்கத்தைச் சிங்கப்பூர் மீண்டும் உறுதிசெய்துள்ளது.
2012, 2014ஆம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதன்முறையாகத் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவதுமுறை சிங்கப்பூர் ஆசிய வெற்றியாளர் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளது. உலகத் தரவரிசையில் 23வது இடத்தில் உள்ள சிங்கப்பூர், 2024ல் 10 ஆண்டுகாலக் காத்திருப்புக்குப்பின் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி நடப்பு வெற்றியாளராக இத்தொடரில் களமிறங்கியது.
இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியதன் மூலம் சிங்கப்பூர், ஹாங்காங் ஆகிய இரு அணிகளும் 2027ஆம் ஆண்டு சிட்னியில் நடைபெறவுள்ள உலகக் கிண்ண வலைப்பந்தாட்டப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றன. வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற அரையிறுதிச் சுற்றில் இலங்கை அணியை 82-54 என வீழ்த்தி சிங்கப்பூர் உலகக் கிண்ணத் தகுதியை உறுதிசெய்தது. ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி நடைபெற்ற சுழல்முறை ஆட்டத்தில் ஹாங்காங் அணி முதற்பாதியில் 25-20 என முன்னிலை வகித்தபோதிலும், சிங்கப்பூர் மீண்டு வந்து 53-40 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இறுதிப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய சிங்கப்பூர் அணி, முதல் கால் பகுதி ஆட்ட முடிவில் 23-10 என்றும், இடைவேளையின் போது 32-20 என்றும் முன்னிலை வகித்தது. தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சிங்கப்பூர் அணி 57-33 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது.