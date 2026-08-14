Home
quick-news-icon
toggle-button-chevie
2026 தேசிய தினம் தொடர்பான அண்மைச் செய்திகளை இங்கே பெறுங்கள்

சூரியன் குறித்த புதிருக்குப் பதிலளிக்கும் இந்திய ஆய்வுத் திட்டத்தின் புதிய தரவுகள்

சூரியன் குறித்த புதிருக்குப் பதிலளிக்கும் இந்திய ஆய்வுத் திட்டத்தின் புதிய தரவுகள்

2 mins read
c9a11ac5-f90f-4d2b-82ab-59dfb240df42
நாசாவால் எடுக்கப்பட்ட சூரியனின் வெளிப்புறத்தைக் காட்டும் படம். காந்தப்புலன்களால் உருவாக்கப்பட்ட அம்சங்களைக் காட்டுகிறது. - படம்: நாசா
authorகி. விஜயலட்சுமி >
Google News Preferred Icon

சூரியனின் மேற்பரப்பை விட அதன் வெளிப்புற வளிமண்டலப் பகுதி எவ்வாறு மில்லியன் கணக்கான டிகிரி செல்சியஸ் கூடுதல் வெப்பத்துடன் உள்ளது என்பது பல காலமாக அறிவியலாளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி வருகிறது.

மேலும், தொடர்ச்சியான ஆற்றல் உமிழ்வுகள் மூலம் அதிக அளவிலான ஆற்றலை இழந்த போதிலும், அப்பகுதி எவ்வாறு தொடர்ந்து அதே வெப்பநிலையில் நீடிக்கிறது என்பதும் விடை தெரியாத கேள்வியாக இருந்தது.

இந்தியாவின் முதலாவது சூரிய ஆய்வு விண்கலமான ‘ஆதித்யா-எல்1’ சேகரித்த புதிய தரவுகள், அக்கேள்விகளுக்கான பதில்களை வழங்கியுள்ளதாக இந்திய வானியற்பியல் அறிஞர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அக்கண்டுபிடிப்புகள் ‘ஆஸ்ட்ரோஃபிசிகல் ஜர்னல் லெட்டர்ஸ்’ எனும் ஆய்விதழில் வெளியாகியுள்ளன.

இந்திய வானியற்பியல் கழகத்தைச் சேர்ந்த முன்னணி சூரிய வானியற்பியல் அறிஞர் பேராசிரியர் ஆர். ரமேஷ் தலைமையிலான குழு அந்த ஆய்வை மேற்கொண்டது.

பூமியிலிருந்து நாம் காணக்கூடிய சூரியனின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை கிட்டத்தட்ட 5,500 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும். ஆனால், மையப்பகுதியை விட்டு வெகுதொலைவில் உள்ள வெளிப்புறத்தின் வெப்பநிலை கிட்டத்தட்ட மில்லியன் டிகிரி செல்சியசாக உயர்கிறது; சில நேரங்களில் இது 40 மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் வரைகூட அதிகரிக்கக்கூடும்.

சூரியப் பிழம்புகள் (solar flares), கொரோனா பிளாஸ்மா உமிழ்வுகள் (CMEs) போன்ற தீவிர விண்வெளி நிகழ்வுகள் இந்த வெளிப்புறப் பகுதியில்தான் உருவாகின்றன எனப் பேராசிரியர் ரமேஷ் கூறினார்.

“ஒவ்வொரு பிளாஸ்மா உமிழ்வின் போதும் சூரியன் பெருமளவு ஆற்றலை இழக்கும், அந்த ஆற்றலை மீண்டும் பெறாவிட்டால், சூரிய மண்டலத்தின் மையத்தில் உள்ள சூரியன் தன் அனைத்து ஆற்றலையும் இழந்துவிடும்; இதனால், பூமி மீள முடியாத உறைநிலைக்குச் சென்றுவிடும்,” எனப் பேராசிரியர் ரமேஷ் விளக்கினார்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
 நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன். 

மன ரீதியான கொடுமைகளுக்கு ஆளானேன்: அனுபமா

14 Aug 2026 - 2:38 PM

பிரான்ஸின் தென்மேற்கு வட்டாரத்தில் 1,100 ஹெக்டர் பரப்பளவில் பரவிய காட்டுத் தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் வெள்ளிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 14), தீயணைப்பு வீரர்கள் 500 பேர் ஈடுபட்டுள்ளனர். தீயணைப்பில் 6 விமானங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஐரோப்பாவில் கடும் வெப்ப அலை, 135 மில்லியனுக்கும் அதிகமானோர் பாதிப்பு

14 Aug 2026 - 6:01 PM

சிறுவனுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்கள். வலது படம்: சிறுவனின் மூக்கில் இருந்து அகற்றப்பட்ட பேனா மூடி.

சிறுவனின் மூச்சுக்குழாயிலிருந்து பேனா மூடி அகற்றம்

14 Aug 2026 - 5:30 PM

சிங்கப்பூர் தேசியப் பல்கலைக்கழகம் (என்யுஎஸ்).

அனுமதியில்லாத என்யுஎஸ், என்டியு சுற்றுலாத் திட்டங்கள் விற்பனை

14 Aug 2026 - 5:28 PM

ஆனால், அது நிகழாததால், சூரியனின் வெளிப்புறப் பகுதி தன் வெப்பநிலையைத் தொடர்ந்து தக்கவைத்துக் கொள்வதற்கு ஏதோவொரு ‘செயல்முறை’ (mechanism) உள்ளது என்பது தெளிவாகிறது. அறிவியலாளர்கள் இதற்கு இரு முக்கியக் காரணங்களைக் குறிப்பிடுகின்றனர்.

சூரிய வளிமண்டலத்தில் ஒன்றோடொன்று பிணைந்துள்ள காந்தப்புலக் கோடுகள் அறுபட்டு, மீண்டும் இணைவதாகும்.

பின்னப்பட்ட கூந்தலைப் போல இருக்கும் இந்தக் காந்தப்புலக் கோடுகள் முறியும்போது பிளாஸ்மா உமிழ்வு ஏற்பட்டு, பெருமளவு காந்தமேற்றப்பட்ட வாயு மேகங்கள் விண்வெளியில் வீசப்படுகின்றன.

ஆனால், இந்தக் கோடுகள் சில மணிநேரங்களுக்குள் மீண்டும் இணைந்து, சூரியன் இழந்த ஆற்றலை உடனடியாக நிரப்பிவிடுகிறது எனத் திரு ரமேஷ் கூறினார்.

அந்த ஆய்வுக்கட்டுரையில், இந்த இரண்டு அமைப்புகளும் சூரியனின் வெளிப்பகுதிக்கு எவ்வளவு ஆற்றலை வழங்குகின்றன என்பதைத் துல்லியமாகக் கணித்துள்ளனர்.

சூரிய வளிமண்டலத்தில் ஆற்றல் உருவாகும் வழிமுறைகள் குறித்த எதிர்கால ஆய்வுகளுக்கு இத்தரவுகள் ஒரு முக்கிய வழிகாட்டியாக அமையும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
சூரியன்வெப்பம்ஆராய்ச்சிஆதித்யா

தொடர்புடைய செய்திகள்