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வாரத்​துக்கு ஒரு முறை செலுத்​தும் இன்சுலின் ஊசி இந்தியாவில் அறிமுகம்

வாரத்​துக்கு ஒரு முறை செலுத்​தும் இன்சுலின் ஊசி இந்தியாவில் அறிமுகம்

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நோவோ நார்டிஸ்க் நிறு​வனம் தயாரித்த ‘அவிக்​லி’ எனும் இன்சுலின் ஊசி. - படம்: இந்தியா டுடே

புதுடெல்லி: உலகில் முதல் முறை​யாக வாராந்தர இன்​சுலின் ஊசி​யை, ‘அவிக்​லி’ என்ற பெயரில் நோவோ நார்டிஸ்க் நிறு​வனம் இந்​தி​யா​வில் அறி​முகம் செய்​துள்​ளது.

முதலாம் வகை நீரிழிவு நோய் அல்​லது தீவிர​மான இரண்டாம் வகை நீரிழிவு நோய் உள்ள நோயாளி​கள், தங்​களின் ரத்த சர்க்​கரை அளவை ஆரோக்​கிய​மான வரம்புக்குள் வைத்திருக்க, நாள் ஒன்​றுக்கு ஒரு முறையோ பல முறையோ இன்​சுலின் செலுத்​த வேண்டியுள்​ளது.

டென்​மார்க் நாட்​டைச் சேர்ந்த நோவோ நார்​டிஸ்க் என்ற மருந்து நிறு​வனம், நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பெரியோர்க்கான உலகின் முதல் வாரத்​துக்கு ஒரு முறை செலுத்தும் இன்​சுலின் ‘அவிக்​லி’யை ஜூலை 9ஆம் தேதி அறி​முகப்​படுத்​தி​யது.

இந்த எளிமை​யான முறை, சிகிச்​சையைத் தவறாமல் தொடர உதவுவதோடு, ஊசிக்கு பயந்து சிகிச்​சையைத் தொடங்​கத் தயங்கும் நோயாளி​களை விரை​வாக இன்​சுலின் எடுத்துக்கொள்ள ஊக்​குவிக்​கும்.

இந்​தி​யா​வில் கிட்டத்தட்ட 10.1 கோடி பேர் நீரிழிவு நோயுட​னும் 13.6 கோடி பேர் ஆரம்​பகட்ட நீரிழிவு நிலை​யிலும் இருக்கின்றனர்.

மேலும், அந்நாட்​டில் 9 லட்​சத்​திற்​கும் அதி​க​மான மக்​கள் முதலாம் வகை நீரிழிவு நோயால் பாதிக்​கப்​பட்​டுள்​ளனர். இதனால், அதன் சிகிச்சை பெரும்​பாலும் இன்​சுலின் முறையைச் சுற்​றியே அமைகிறது.

வாரத்​திற்கு ஒரு முறை பேனா வடிவி​லான கருவி மூலம் ‘அவிக்லி’ செலுத்​தப்பட வேண்டும்.

இந்தியாவில் அதன் விலை ரூ.261 (S$3.53).

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உலகின் மிக அதி​க​மான நீரிழிவு நோய் பாதிப்பு கொண்ட நாடு​களில் ஒன்​றாக இந்​தியா விளங்​கு​வ​தால்​ இந்​த அறிமுகம்​ முக்​கியத்துவம் பெறுகிறது.

இந்தியச் சோதனை நிலையங்களில் ஒன்றை வழிநடத்திய ‘கேஇஎம்’ மருத்துவமனையின் டாக்டர் துஷார் பந்கர், “இயற்கையாகவே உடலில் ஓரளவு இன்சுலின் உற்பத்தியாகி, அடிப்படை இன்சுலின் மாற்று மட்டும் தேவைப்படும் நோயாளிகளுக்கு இந்தச் சிகிச்சை மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும்,” எனக் கூறினார்.

மேலும், ஒவ்வொரு நாளும் பலமுறை இன்சுலின் ஊசி செலுத்திக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த ஊசியால் எதிர்பார்த்த அளவுக்குப் பலன் கிடைக்காமல் போகலாம் என்றும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நாளிதழிடம் அவர் தெரிவித்தார்.

உடல் எடையைக் குறைக்கும் புதிய மருந்துகளின் பயன்பாடும் ‘ஜிஎல்பி-1 ரிசப்டர் அகோனிஸ்ட்ஸ்’ போன்ற இன்சுலின் சுரப்பதற்கு வழங்கப்படும் மருந்துகளின் அதிகரித்துவரும் பயன்பாடும் ஏற்கெனவே பல நோயாளிகளுக்கு இன்சுலின் தேவையைக் குறைத்து வருவதாக டாக்டர் துஷார் மேலும் குறிப்பிட்டார்.

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சர்க்கரைநோய்மருந்து

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