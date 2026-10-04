ஹைதராபாத்: தேர்தல் வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணிகளை உடனடியாக ரத்து செய்துவிட்டு, பழைய வாக்காளர் பட்டியலையே மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று மூத்த நடிகரும் அரசியல் செயல்பாட்டாளருமான பிரகாஷ் ராஜ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
ஹைதராபாத்தில் உள்ள சோமாஜிகுடா செய்தியாளர் மன்றத்தில் சனிக்கிழமை (அக்டோபர் 3) நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தச் செயல்பாடுகளில் பேரளவில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாகக் குற்றம் சாட்டினார்.
தன்னிச்சையாக நீக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஏறத்தாழ 13 கோடி வாக்காளர்களின் பெயர்களை மீண்டும் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்றும் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நீதித் துறைப் பாதுகாப்பை விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் ஆகியோர் மீது குற்றவியல் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்று அவர் கோரினார்.
கர்நாடகா மாநிலத்தின் 23 மாவட்டங்களில் உள்ள 100 வாக்குச்சாவடிகளில் தாம் நடத்திய கள ஆய்வில், பெருமளவிலான வாக்காளர்களின் பெயர்கள் தன்னிச்சையாக நீக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளதாக பிரகாஷ் ராஜ் குறிப்பிட்டார்.
தீ விபத்தால் இடம்பெயர்ந்த குடியிருப்பாளர்கள், நிலையான பெயரோ, முகவரியோ இல்லாத திருநங்கைகள் போன்றோர் இதனால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
அத்துடன், இந்த முக்கியமான விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் போதுமான அளவிற்கு வலுவாகக் குரல் எழுப்பாததையும் அவர் சுட்டிக்காட்டி விமர்சித்தார்.
தமக்குத் தேர்தலில் போட்டியிடும் அரசியல் ஆசைகள் எதுவும் இல்லை என்றும் அநீதிக்கு எதிராகக் குரல் கொடுப்பது நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனின் தலையாயக் கடமையாகும் என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.
இதனிடையே, பாஜக தலைவர் அமர்நாத் சரங்குலா தலைமையில் அக்கட்சியினர் பிரகாஷ் ராஜின் செய்தியாளர் சந்திப்பிற்கு இடையூறு விளைவிக்க முயன்றனர்.
பிரகாஷ் ராஜ் நான்கு இடங்களில் வாக்களித்த வாக்காளர் திருடர் என்று குற்றஞ்சாட்டிய அவர், நான்கு மாநிலங்களில் வாக்காளராகப் பதிவு செய்வது குற்றச்செயல் என்றும் குறிப்பிட்டார்.