Home
quick-news-icon

ரயில் பயணப் பெட்டிகளில் ரூ.104 கோடி தலையணை, போர்வை திருட்டு

ரயில் பயணப் பெட்டிகளில் ரூ.104 கோடி தலையணை, போர்வை திருட்டு

2 mins read
29d92064-ef9d-4f80-bc66-ff07c206013f
தினமும் எட்டு லட்சம் பேர் குளுகுளு ரயில் பெட்டிகளில் பயணம் செய்யும் நிலையில், ஆயிரத்தில் ஒருவர் திருட்டில் ஈடுபடுவதாகத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. - படம்: இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்

புதுடெல்லி: ரயில்களின் குளுகுளு பயணப் பெட்டிகளில் இருந்து நான்கு ஆண்டுகளில் 1.27 கோடி எண்ணிக்கையிலான போர்வை, துண்டு போன்ற பொருள்கள் திருடப்பட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

கொவிட்-19 பெருந்தொற்றுக்குப் பின்னர் ரயில்களில் போர்வைகளும், படுக்கை விரிப்புகளும் வழங்கும் வழக்கம் 2022 ஜனவரி முதல் மீண்டும் தொடங்கியது.

அப்போது முதல் இவ்வாண்டு மே மாதம் வரை, ஏறத்தாழ நாலரை ஆண்டுகளில் ரயில்களில் திருட்டுபோன போர்வை, தலையணை பற்றிய விவரங்கள் தகவல் உரிமைச் சட்டத்தின்கீழ் அளிக்கப்பட்டுள்ள பதிலில் அடங்கியுள்ளன.

மொத்தமுள்ள 18 ரயில்வே கோட்டங்களில் 16ன் 54 பிரிவுகளிடமிருந்து த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் செய்தித்தாள் பெற்றது.

நாடு முழுவதும் இந்தியன் ரயில்வேக்குச் சொந்தமான ரயில்களின் குளுகுளு ஏசி பெட்டிகளில் தினமும் ஏறத்தாழ 8 லட்சம் பேர் பயணம் செய்கின்றனர். அவர்களுக்கு படுக்கை விரிப்புகள், போர்வை, தலையணை, தலையணை உறை, முகம் துடைக்கும் துண்டு ஆகியன வழங்கப்படுகின்றன.

அவற்றைப் பயன்படுத்திய பின்னர் மீண்டும் ரயில் பெட்டியிலேயே வைத்துவிட வேண்டும். ஆனால், ஆயிரத்தில் ஒரு பயணி அந்தப் பொருள்களில் குறைந்தபட்சம் ஒன்றைத் தம்முடன் எடுத்துச் சென்றுவிடுவது தெரியவந்துள்ளது.

அந்த வகையில் நான்கு ஆண்டுகளில் மட்டும் 1.27 கோடிப் பொருள்கள் திருடப்பட்டுள்ளன.

அதன் மூலம், அத்தகைய துணிகளைத் தயாரித்து வழங்கும் குத்தகையாளர்களுக்கு நான்கு ஆண்டுகளில் ரூ.104.51 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே நிர்வாகத்தின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் முக்கியப் பேரங்காடிகளில் சோதிக்கப்பட்ட இத்திட்டம் அனைத்துக் கிளைகளிலும் நடப்புக்கு வந்துள்ளதாக ஃபேர்பிரைஸ் திங்கட்கிழமை (ஜூலை 13) தெரிவித்தது.

ஃபேர்பிரைஸ் புதிய விலைமுறைத் திட்டம் நாடளாவிய ரீதியில் அறிமுகம்

13 Jul 2026 - 1:39 PM

பொதுமக்கள் நகைகளை வாங்குவதற்குமுன் அதன் உள்ளடக்கத்தைச் சரிபார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

நகைகள் வாங்கும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டுகோள்

09 Jul 2026 - 5:42 PM

பல்வேறு போக்குவரத்தை இணைக்கும் வகையில் உட்லண்ட்ஸ் கேட்வே இருக்கும் என ஜேடிசி தெரிவித்துள்ளது.

மாபெரும் திட்டங்களுடன் உருவாகும் புதிய உட்லண்ட்ஸ் கேட்வே

12 Jul 2026 - 6:29 PM

தமிழகத்தில் விவசாயத்திற்காக ஏறக்குறைய 21 லட்சம் ஆழ்துளைக் கிணறுகள் பயன்படுத்தப்படுவதாக மாநில நிலத்தடி, மேற்பரப்பு நீர்வளத் தரவு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் பெரும் சரிவு

12 Jul 2026 - 5:39 PM

 ‘ரெஸ்கியூ 10’  ஹெலிகாப்டர் சிங்கப்பூர் பொது மருத்துவமனையின் ஹெலிபேட்டில் இறங்கியது.

அவசர மருத்துவ உதவிக்கு ஹெலிகாப்டரைப் பயன்படுத்திய சிங்கப்பூர் குடியரசு ஆகாயப் படை

11 Jul 2026 - 2:33 PM

உள்ளூர்க் கலைஞர்கள் படைத்த மேடை நிகழ்ச்சியில் கிட்டத்தட்ட 500 பேர் பங்கேற்றனர்.

செவ்வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம்; ஜெய்சங்கர் நினைவுகளின் கொண்டாட்டம்

12 Jul 2026 - 6:00 AM

ஐந்து தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடத்த தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தடை விதிக்கக் கோரி பாளையங்கோட்டையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் வெங்கடாசலபதி என்பவர் பொதுநல வழக்கு தொடுத்துள்ளார்.

ஐந்து தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை: உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

11 Jul 2026 - 7:26 PM

பெண்கள் இலவசப் பயணத் திட்டத்தால் தனியார் பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் குறைந்து, வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டு வருவதாகத் தனியார் பேருந்து நிறுவனங்கள் கூறி வந்தன.

பெண்கள் இலவசப் பயணம்: தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்

10 Jul 2026 - 6:23 PM

சிங்கப்பூர்க் கடல்துறை, துறைமுக ஆணையத்தின் பாசிர் பாஞ்சாங் கப்பல் முணையம்.

உலகின் தலைசிறந்த கடல்துறை மையமாக சிங்கப்பூர் 13வது ஆண்டாகத் தேர்வு

10 Jul 2026 - 3:28 PM

சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம், சம்லிட் பணமாற்று நிறுவனத்தை அதன்மீது சுமத்தப்பட்ட புகார்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தக் கோரியது.

சீனாவில் பணம் கிடைக்கவில்லை:சிங்கப்பூர் நிறுவனம்மீது குற்றச்சாட்டு

09 Jul 2026 - 7:17 PM

அதிகமாக, முகம் துடைக்கும் துண்டுகள் களவுபோகின்றன. நான்கு ஆண்டு காலத்தில் 46.5 லட்சம் துண்டுகளைக் காணவில்லை. அதேபோல, 41 லட்சம் படுக்கை விரிப்புகள் திருடப்பட்டுள்ளன. தலையணை உறைகளையும் பயணிகள் விட்டுவைக்கவில்லை. 23.5 லட்சம் உறைகளை அவர்கள் எடுத்துச் சென்றுவிட்டனர்.

இந்தத் திருட்டுகள் இதற்கு முந்திய நான்கு ஆண்டுகளுடன் ஒப்புநோக்க, 56 விழுக்காடு அதிகம் என்கின்றன தரவுகள்.

குறிப்புச் சொற்கள்
ரயில்வேபடுக்கைதிருட்டு

தொடர்புடைய செய்திகள்