கோல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலத் தலைநகர் கோல்கத்தாவில் நடைபெற்ற துர்கா பூசை விழாவின்போது ஏற்பட்ட திடீர்க் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிப் பெண்கள், குழந்தைகள் உட்பட 19 பேர் உயிரிழந்தனர்.
மேலும், 25க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
கோல்கத்தாவின் வடபகுதியில் உள்ள புகழ்பெற்ற சோர்பாகான் சர்பஜனின் துர்கா பூசைப் பந்தலில் சனிக்கிழமை மாலை ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காகத் திரண்டிருந்தனர். அப்போது திடீரென பலத்த மழை பெய்ததால், வெளியே நின்றிருந்த மக்கள் மழையில் இருந்து தப்பிக்க ஒரே நேரத்தில் பந்தலுக்குள் நுழைய முயன்றனர்.
அதேவேளையில் உள்ளே இருந்தவர்களும் வெளியேற முயன்றதால் குறுகலான பாதையில் கடும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
இதில் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்தவர்களை மற்றவர்கள் மிதித்துச் சென்றதால் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு பலர் சம்பவ இடத்திலேயே மயங்கி விழுந்தனர்.
காயமடைந்தவர்களில் சிலர் உடனடியாக மீட்கப்பட்டுக் கோல்கத்தா அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காகச் சேர்க்கப்பட்டனர்.
ரூ.25 லட்சம் நிவாரணம் அறிவிப்பு
சம்பவ இடத்திற்கும் மருத்துவமனைக்கும் நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்திய மேற்கு வங்க மாநில முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி, உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்குத் ஒவ்வொன்றுக்கும் ரூ.25 லட்சம் நிவாரண நிதியும் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசுப் பணியும் வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி இச்சம்பவத்திற்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்தார். பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ரூ.2 லட்சமும் காயமடைந்தோர் ஒவ்வொருவருக்கும் ரூ.50 ஆயிரமும் வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளார்.
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17 Oct 2026 - 5:46 PM
12 பேர் கைது - விசாரணை தீவிரம்
கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தப் போதிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படவில்லை என்றும் அவசரகால வழிகள் முறையாகச் செயல்படவில்லை என்றும் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாகச் சோர்பாகான் துர்கா பூசை நிகழ்வுக்கான ஏற்பாட்டாளர்கள், பாதுகாப்பு ஊழியர்கள் உட்பட 12 பேரைக் காவல்துறையினர் கைது செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.