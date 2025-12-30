புதுடெல்லி: இந்தியாவின் சூரிய மின்சக்தி நிறுவுத்திறன் கடந்த நவம்பர் மாதம் 130 ஜிகாவாட்டாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டைவிட நிறுவுத்திறன் 41 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி ஒன்றுக்கு பதில் அளித்து மத்திய எரிசக்தி அமைச்சு தெரிவித்தது. கடந்த ஆண்டு நிறுவுத்திறன் 94 ஜிகாவாட்டாக இருந்தது குறிப்பிட்டுள்ளது.
சூரிய பூங்காக்கள், அல்ட்ரா சூரிய மின் திட்டங்களை மேம்படுத்துவதற்காக நடப்பாண்டில் பல்வேறு திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
அந்த வகையில் பல சூரிய பூங்காக்களில் 3,000 மெகாவாட்டுகளுக்கும் அதிகமான சூரிய மின் திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சு கூறியது.
இதுபோன்ற திட்டங்களை செயல்படுத்துவதன் மூலம் அரசு நிறுவனங்கள் சுமார் 3 ஜிகாவாட் சூரிய மின் திட்டங்களுக்கு பங்களித்து வருவதாக எரிசக்தி அமைச்சு மேலும் தெரிவித்தது.