மகாதீருடன் கலந்துரையாடினார் மோடி

ரஷ்யாவின் தூரக்கிழக்குப் பகுதியில் நடைபெறும் கிழக்கத்திய பொருளியல் கருத்தரங்கின்போது இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் மலேசியப் பிரதமர் மகாதீர் முகம்மதும் தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்துள்ளனர்.

இந்தியாவுக்கும் மலேசியாவுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பை மேலும் எப்படி பன்முகப்படுத்துவது என்பது குறித்து இரு பிரதமர்களும் கலந்துரையாடியதாக இந்தியாவின் பிரதமர் அலுவலகம் டுவிட்டரில் தெரிவித்தது. “மலேசியா இந்தியாவின் முக்கியமான ஆசியான் பங்காளி” என்றும் அந்தப் பதிவு குறிப்பிட்டது.

Meetings continue in Vladivostok.



Prime Ministers @chedetofficial and @narendramodi discuss ways to diversify India-Malaysia cooperation for the benefit of people in both countries. pic.twitter.com/hbSjDUcMpz

— PMO India (@PMOIndia) September 5, 2019