பீகார் மாநிலத்தில் பெய்துவரும் பருவமழையால் வெள்ளம் மட்டுமீறிப் பெருகி கடந்த மூன்று நாட்களில் 55 பேரைப் பலிவாங்கியுள்ளது. அத்துடன் சுமார் 21.45 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் பீகார் மாநில அரசு நேற்று தெரிவித்தது.

அவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட லட்சக்கணக்கானோரில் ஒருவரின் துயரத்தை, இணையத்தில் வேகமாகப் பரவி வரும் இந்தக் காணொளி காட்டுகிறது.

All that development talk sounds rubbish when you see stuff like this #patna pic.twitter.com/jhLdobRnlr

— Gabbbar (@GabbbarSingh) September 29, 2019