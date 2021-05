பட்டப்பகலில் மருத்துவர் தம்பதி சுட்டுக்கொலை; கண்காணிப்புக் கருவியில் பதிவான சம்பவம்

Doctor couple shot dead in Bharatpur district of Rajasthan by unidentified assailants. #crime #Doctor @PoliceRajasthan #Rajasthan @RajCMO @VasundharaBJP @aloketikku pic.twitter.com/NAHDYcnBd4

— ⭐️Sachin Saini⭐️ (@sachinsaini14) May 28, 2021