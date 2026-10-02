ஜப்பானின் நகோயா நகரில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தமிழ்ப் பெண்கள் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி பதக்கங்களை வென்றுள்ளனர்.
குறிப்பாக, திடல்தடப் போட்டிகளிலும் உள்ளரங்கப் போட்டிகளிலும் தமிழ் வீராங்கனைகள் தங்கப் பதக்கங்களை வென்று, உலக அரங்கில் தங்கள் திறனை நிரூபித்துள்ளனர்.
மகளிர் 4x400 தொடர் ஓட்டத்தில், கிரண் பஹால், பூவம்மா மாசெத்திரா, பிராச்சி சவுத்ரி, வித்யா ராம்ராஜ் ஆகியோரைக் கொண்ட இந்திய நால்வர் அணி 3:29.69 நிமிடங்களில் இலக்கைக் கடந்து தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியது.
இறுதிக்கட்ட ஓட்டக்காரராக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வித்யா ராம்ராஜ் பொறுப்பேற்றபோது, இந்திய அணி மூன்றாம் இடத்தில் இருந்தது.
சீன வீராங்கனை சூ சியூவைக் கடந்து முன்னேறிய பின்னர், பஹ்ரைனின் இறுதிக்கட்ட ஓட்டக்காரர் சல்வா நாசரின் கடும் சவாலையும் முறியடித்து, எல்லைக் கோட்டைக் கடந்ததும் இரு கரங்களையும் உயர்த்தி வெற்றி முழக்கமிட்டார் வித்யா.
அந்தப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கத்தை உறுதி செய்ததோடு மட்டுமல்லாமல், கலப்பு 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் வெள்ளியும் மகளிர் 400 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் வெண்கலமும் வென்றார் வித்யா. 400 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் பி.டி.உஷாவின் 42 ஆண்டு கால தேசியச் சாதனையை அவர் முறியடித்தார்.
அவரது பதக்கச் சாதனையைப் பாராட்டிய தமிழ்நாட்டு முதல்வர் விஜய், தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் என மூன்று பதக்கங்களை வென்றதற்காக மொத்தம் ஒன்றரைக் கோடி ரூபாய் (S$206,591) தமிழக அரசின் பரிசாக வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார்.
27 வயதான வித்யா ராம்ராஜ், கோவை மாவட்டம் மதுக்கரை அருகே உள்ள மீனாட்சிபுரத்தைச் சேர்ந்தவர்.
மற்றொரு திடல்தட வீராங்கனையான 19 வயது அபிநயா ராஜராஜன், தமது முதல் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியிலேயே கலப்பு 4×100 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் வெண்கலம் வென்று முத்திரை பதித்திருக்கிறார். தென்காசி மாவட்டம் கல்லூத்து கிராமத்தைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டவர் அவர்.
குணாளன் கமலினி என்னும் மதுரைப் பெண், 2026 ஆசிய விளையாட்டில் இந்தியாவுக்கு முதல் தங்கத்தைப் பெற்றுத் தந்த மகளிர் கிரிக்கெட் அணியில் இடம்பெற்று வெற்றிக்கு உறுதுணை புரிந்த ஒரே தமிழக வீராங்கனை.
அதேபோல, மலேசியாவைச் சேர்ந்த சிவசங்கரி சுப்ரமணியம், ஸ்குவாஷ் மகளிர் ஒற்றையர் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் அனாஹத் சிங்கை 3-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி தங்கம் வென்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம், முதன்முறையாக ஸ்குவாஷ் சேர்க்கப்படும் 2028 லாஸ் ஏஞ்சலிஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கான வாய்ப்பை அவர் உறுதி செய்தார்.
உலகின் ஐந்தாம் நிலை வீராங்கனையான அவர், உலக அளவில் முதலிடத்தைப் பிடிப்பது, ஒலிம்பிக் சாம்பியனாவது ஆகிய இரு இலக்குகளை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளார்.